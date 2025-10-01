बरेली में ‘I Love Muhammad’ विवाद के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का बयान सामने आया है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है. उन पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं.

मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कहा बरेली में मुस्लिम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे. लेकिन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा.

मौलाना तौकीर रजा के भाई ने लगाया आरोप

तौसीफ ने कहा- "बरेली में मुसलमान शांति से I Love मोहम्मद के नाम पर जुलुस निकाल रहे थे वह कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे. पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया. मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्यूंकि वह मुसलमान हैं.

मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है जेल में उनको खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा है. मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है. पुलिस संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है. मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म किया जा रहा है.

योगी सरकार से की ये मांग

हमारी मांग है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए. पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हों. मुसलमानों पर झूठे मुक़दमे वापस लिए जाएं और बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए." तौसीफ रजा ने आगे कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द ही पूरी नहीं की गई तो ठोस फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में ‘I Love Muhammad’ के पोस्टर को लेकर कानपुर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था, इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, दावा किया गया कि ये भीड़ हिंसक हो गई थी.

इस हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है. इस मामले में अब तक 72 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी हैं. इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा की भी आठ अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है. जिन पर जल्द ही कार्रवाई भी का जा सकती है.

UP Weather: यूपी में दशहरे से पहले पलटा मौसम, आज 36 जिलों में धूलभरी आंधी, वज्रपात और बारिश की चेतावनी