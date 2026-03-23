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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री से दीदी को डर? सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिया ये संदेश

पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री से दीदी को डर? सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ से दिया ये संदेश

West Bengal Assembly Elections 2026 में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 12:22 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर अपनी बात रखते हुए अखिलेश ने ममता बनर्जी के संदर्भ में कहा है कि वह फिर से चुन कर आएंगी.

यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता ने एकजुट होकर जो संदेश दिया था. हालांकि पीडीए की आवाज सेक्युलर, समाजवादी सिद्धांतों के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आह्वान किया था वहीं देश और बंगाल में होगा. कितनी भी पाबंदियां लगा ले इलेक्शन कमीशन लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता एक बार टीएमसी चीफ ममता को बनर्जी चुनकर भेजेगी. जो काम ममता बनर्जी ने किया है मुझे खुशी है कि कभी जो नेता जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कियॉ था आज वो बंगाल में चल रहे है इसलिये महिला और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहा.

उन्होंने कहा कि 23 मार्च को यहां हम सब लोग लोहिया पार्क में डॉ राम मनोहर लोहिया जिन्होंने हमे समाजवादी आंदोलन दिया, उन्हें याद करने आते हैं. वहीं हम लोग सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को भी याद करते हैं. समाजवादी विचारों से ही समाज खुशहाली के रास्ते पर जाएगा.

सपा नेता ने कहा कि कभी लोहिया ने और समाजवादियों ने एक आवाहन किया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में सांठ. लेकिन जाति की जनगणना को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट अपने विज्ञापन में बात नहीं रखी, इसका मतलब है कि पिछड़ों को और दलितों को ये गिनने नहीं जा रहे हैं.

जो एमओयू हुए हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया- अखिलेश

कन्नौज सांसद ने कहा कि लोहिया का सिद्धांत यह भी रहा है कि जब कोई मुनाफा ज्यादा कमाता है तो वह भी भ्रष्टाचार है. भ्रष्टाचार और ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से आज महंगाई है. राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू हुए हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया?'

अखिलेश ने आलू किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन किसानों ने आलू पैदा किया था उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, कई किसानों ने अपने खेत से आलू तक नहीं निकाला. मुख्यमंत्री ने कहा था आलू खरीदने के लिए बजट से इंतजाम करेंगे, ये बताएं कि कितना आलू खरीदा?'

इसके साथ ही सपा चीफ ने कहा है कि हमारी मांग है कि जातीय जनगणना करो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दो. जिसका जो हक है वह तो देना ही पड़ेगा आपको, सवाल यह है कि आप हक छीन रहे हैं.'

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Published at : 23 Mar 2026 12:22 PM (IST)
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