अगले महीने 50-60 रुपये बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? सपा सांसद के दावे ने मचाई हलचल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूएस-इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय हालात और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सपा सासंद ने कहा कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. सपा नेता ने कहा कि इस स्थिति के कारण बड़े पैमाने पर ईंधन की कमी देखने को मिल रही है और इससे देश की तेल कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फैसला टाल रही है. सपा नेता ने कहा कि हमें लगता है कि सरकार इंतजार कर रही है कि आखिर कब इन 4 राज्यों के चुनाव हों और कब पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपये लीटर बढ़ाए जाएं.

इसके साथ ही दिल्ली में बिजली महंगी होने की खबरों पर भी सपा सांसद ने सरकार को घेरा. सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार को आम जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि पूंजीपतियों को घाटा न हो.

वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष शुरू से कह रहा था कि एलपीजी की कमी हो रही है लोगों को दिक्कत आ रही है. हालांकि सरकार इस बात को नहीं मान रही थी. अब बैठक तो हुई है लेकिन हमें इन सभी विषयों पर बोलना चाहिए. चाहे वह एलपीजी हो, या ऑयल या एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स हों...इसे फूड सप्लाई चेन भी बाधित हुई है.

बता दें कि रविवार (22 मार्च) को देर रात पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनज़र, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से जुड़ी स्थिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की. इस मामले को लेकर पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चली जो करीब साढ़े तीन घंटे तक चली.

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