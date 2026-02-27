अरविंद केेजरीवाल बरी, AIMIM की मांग- अब नया कानून लाए केंद्र सरकार, तय हो जिम्मेदारी

AIMIM नेता असीम वकार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 'सत्य की जीत' की बधाई देते हुए संसद में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाए जाने की मांग उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वह संजय सिंह और पूरे विपक्ष से आग्रह करते हैं कि निर्दोष लोगों को जेल भेजने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए. ॉ

असीम वकार ने कहा कि अगर वह कभी संसद पहुंचे तो उनकी पहली मांग सरकार से यही होगी कि जो लोग बेगुनाहों को फंसाते हैं, उन्हें नौकरी से निलंबित कर जेल भेजा जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह केजरीवाल और सिसोदिया को फंसाया गया, उसी तरह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी साजिश रची जा रही है और अंततः वे भी निर्दोष साबित होकर बरी होंगे.

वकार ने कहा कि झूठे आरोपों के कारण न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां और करियर बर्बाद हुए हैं, और यदि अभी कानून नहीं बनाया गया तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.