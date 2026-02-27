हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Liquor Policy Case Live: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद, मनीष रिहा, सुनीता केजरीवाल बोलीं- पूरे परिवार को परेशान किया

Delhi Liquor Policy Case Live: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद, मनीष रिहा, सुनीता केजरीवाल बोलीं- पूरे परिवार को परेशान किया

Delhi Liquor Policy Case News Live Updates: दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह को बरी कर दिया है. दिल्ली शराब पॉलिसी केस न्यूज़ लाइव अपडेट्स

By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 27 Feb 2026 12:07 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : PTI

Background

दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े सीबीआई (CBI) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में दम नहीं है और किसी आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण सामने नहीं आया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है.

सुनवाई के दौरान जज ने चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयानों पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि गवाह संख्या 5 और 6 के बयान आपस में मेल नहीं खाते. जज ने टिप्पणी की कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भी चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. अदालत ने “साउथ ग्रुप” और “साउथ लॉबी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. जज ने कहा कि अगर यही चार्जशीट चेन्नई में दाखिल की जाती तो क्या वहां भी “साउथ ग्रुप” लिखा जाता? यह शब्द किसने बनाया? इस पर सीबीआई ने कहा कि यह कई आरोपियों के लिए साझा शब्द था. जज ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था.

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने चेन्नई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में “साउथ लॉबी” शब्द का इस्तेमाल किया था और पूछा कि यह शब्द कहां से आया. जज ने नाराजगी जताई कि उन्हें अब तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि पहले दिन से इसकी मांग की जा रही थी. सीबीआई ने कहा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट सील कवर में जमा किया गया था. इस पर अदालत ने सवाल उठाए. जज ने कहा कि कभी-कभी फाइल ज्यादा पढ़ने पर फाइल खुद बात करने लगती है. अंत में जज ने सभी वकीलों और एएसजी का धन्यवाद किया.

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही आरोपियों की हाजिरी ली गई. मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अदालत में मौजूद रहे, जबकि के कविता, अमनदीप ढल समेत कई अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. इसी मामले में आरोपी कुलदीप सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला. फैसले के बाद कोर्ट में मौजूद आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ताली बजाकर निर्णय का स्वागत किया.

12:07 PM (IST)  •  27 Feb 2026

Delhi Liquor Policy Case Live: सच की हमेशा जीत होती है- पंजाब के सीएम भगवंत मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फैसले के बाद लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है. AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली की माननीय कोर्ट ने शराब स्कैम केस में बरी कर दिया है. माननीय कोर्ट के इस फैसले ने सच सबके सामने ला दिया है. समय के साथ, बाकी सभी मामलों का सच सामने आ जाएगा.

12:02 PM (IST)  •  27 Feb 2026

Delhi Liquor Policy Case Live: मुझे विश्वास था ईश्वर हमारा साथ देंगे- सुनीता केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई. ईश्वर हमारे साथ थे. 

New Update
