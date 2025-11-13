उत्तर प्रदेश में अब बढ़ गई हैं. दो दिन चली शीतलहर से इसमें और इजाफा हुआ हैं. सुबह और शाम के समय अब अच्छी-खासी सर्दी पड़ने लगी हैं जबकि दिन के समय में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत है. सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण बढ़ गया है. प्रदेश के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है. वाराणसी में भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचता नजर आ रहा है.

इस बार नवंबर के दूसरे सप्ताह में वाराणसी का शहरी क्षेत्र जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है. सुबह के बाद और दोपहर शाम के मध्य में आसपास धुंध भी छाया रहता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा भी लोगों को अब डराने लगा है. अस्थमा और सांस के मरीजों को हेल्थ एक्सपर्ट ने ऐसे हालात में बेहद सावधान रहने की सलाह दी है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 350 के करीब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़ 12 नवंबर को वाराणसी जनपद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड किया गया जो बीते दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 10 और 11 नवंबर को क्रमशः एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 और 296 रिकॉर्ड किया गया था.

वाराणसी के ज्यादातर शहरी क्षेत्र का AQI 300 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि भेलूपुर का AQI 439 रिकॉर्ड किया गया . निश्चित ही यह आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त है कि वाराणसी के शहरी क्षेत्र में इस समय प्रदूषण कितना बढ़ चुका है.

नोएडा-गाजियाबाद में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण

दिल्ली से सटे जिलों का भी बुरा हाल है. नोएडा और गाजियाबाद में आज 13 नवंबर सुबह एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया. नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 424, सेक्टर-116 में 399 और सेक्टर-1 में 389 दर्ज किया. वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक्यूआई 412, वसुंधरा में 409, संजय नगर में 351 रिकॉर्ड किया गया.

सांस के मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत

हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो इस समय जनपद में प्रदूषण की वजह से न सिर्फ मरीजों को बल्कि आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. अस्थमा, सांस के रोगियों को ऐसे हालात में बाहर निकलने से बचना चाहिए. शहरी क्षेत्र में निकलते समय सभी को अच्छे मास्क का जरूर प्रयोग करना चाहिए. आंखों में जलन होने पर और शारीरिक किसी भी समस्या पर चिकित्सकों से जरूर परामर्श लेना चाहिए.