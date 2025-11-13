हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAQI in Uttar Pradesh: वाराणसी में ठंड के साथ प्रदूषित हवा ने डराया, शहरी इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में AQI

AQI in Uttar Pradesh: वाराणसी में ठंड के साथ प्रदूषित हवा ने डराया, शहरी इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में AQI

UP AQI Today: वाराणसी का शहरी क्षेत्र जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है. सुबह के बाद और दोपहर शाम के मध्य में आसपास धुंध भी छाया रहता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा भी लोगों को अब डराने लगा है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 13 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अब बढ़ गई हैं. दो दिन चली शीतलहर से इसमें और इजाफा हुआ हैं. सुबह और शाम के समय अब अच्छी-खासी सर्दी पड़ने लगी हैं जबकि दिन के समय में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत है. सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण बढ़ गया है. प्रदेश के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है.  वाराणसी में भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचता नजर आ रहा है. 

इस बार नवंबर के दूसरे सप्ताह में वाराणसी का शहरी क्षेत्र जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है. सुबह के बाद और दोपहर शाम के मध्य में आसपास धुंध भी छाया रहता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा भी लोगों को अब डराने लगा है. अस्थमा और सांस के मरीजों को हेल्थ एक्सपर्ट ने ऐसे हालात में बेहद सावधान रहने की सलाह दी है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 350 के करीब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़ 12 नवंबर को वाराणसी जनपद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड किया गया जो बीते दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 10 और 11 नवंबर को क्रमशः एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 और 296 रिकॉर्ड किया गया था. 

वाराणसी के ज्यादातर शहरी क्षेत्र का AQI 300 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि भेलूपुर का AQI 439 रिकॉर्ड किया गया . निश्चित ही यह आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त है कि वाराणसी के शहरी क्षेत्र में इस समय प्रदूषण कितना बढ़ चुका है.

नोएडा-गाजियाबाद में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण

दिल्ली से सटे जिलों का भी बुरा हाल है. नोएडा और गाजियाबाद में आज 13 नवंबर सुबह एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया. नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 424, सेक्टर-116 में 399 और सेक्टर-1 में 389 दर्ज किया. वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक्यूआई 412, वसुंधरा में 409, संजय नगर में 351 रिकॉर्ड किया गया. 

सांस के मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत

हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो इस समय जनपद में प्रदूषण की वजह से न सिर्फ मरीजों को बल्कि आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. अस्थमा, सांस के रोगियों को ऐसे हालात में बाहर निकलने से बचना चाहिए. शहरी क्षेत्र में निकलते समय सभी को अच्छे मास्क का जरूर प्रयोग करना चाहिए. आंखों में जलन होने पर और शारीरिक किसी भी समस्या पर चिकित्सकों से जरूर परामर्श लेना चाहिए.

Published at : 13 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP AQI VARANASI NEWS AQI In Uttar Pradesh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
ट्रेंडिंग
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
हेल्थ
Dhirendra Shastri health update: धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?
धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget