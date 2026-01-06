हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते फैसला

यूपी में ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते फैसला

UP School Closed: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में सर्दियों का अवकाश बढ़ा दिया गया है. लखनऊ, गाजीपुर और कानपुर समेत कई जिलों छुट्टियां बढ़ा दी गई है.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. घने कोहरे और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाने के कारण जिलाधिकारी ने प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का फैसला किया है.

गाजीपुर में शीतलहर व घने कोहरे के दृष्टिगत 6 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश रहेगा. विद्यालय प्रबंधक उक्त अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, तथा कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा.

ठंड की वजह से लखनऊ में बढ़ी छुट्टियां

लखनऊ में जिलाधिकारी ने 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश की घोषणा की है. इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा, जबकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

रायबरेली में भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी, जबकि 6 से 8 के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा सकेगी. यह आदेश जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया है. आदेश के अनुसार, सभी बोर्ड (यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सहित) के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश बढ़ाया गया है.

कानपुर के जिलाधिकारी ने भी अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के दृष्टिगत कानपुर देहात के समस्त परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/सीबीएसई/आईसीएससी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में दिनांक 07.01.2026 तक अवकाश घोषित किया है.

यूपी के इन जिलों ठंड का प्रकोप

बता दें कि इस बार ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश में फैला हुआ है. लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, झांसी समेत करीब 50 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

इसके साथ ही सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड से राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रैन बसेरे, अलाव और गर्म कपड़ों का वितरण शामिल है. यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड में उन्हें अनावश्यक कष्ट न झेलना पड़े. 

गंजापन छिपाकर धोखे से रचाई शादी, राज खुला तो पत्नी से की मारपीट, पति समेत 5 पर केस

Published at : 06 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP School Closed UP Winter Vacation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | SIR | Uttarpradesh | BMC Election | Somnath Temple | BJP
Odisha News: Odisha के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात | Rayagada | School | ABP NEWS
Weather Update: Jammu-Kashmir से Uttarakhand तक बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें |
America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget