केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मंगलवार (4 नवंबर) को बरेली में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी रैली करने वाली हैं. इसके लिए पार्टी के नेता जगह जगह बैठकें कर बरेली रैली की तैयारियां कर रहे हैं.

रामपुर की स्वार विधानसभा से अपना दल के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने रामपुर में मुरादाबाद मंडल के पांच जनपदों के नेताओं के साथ रामपुर में मीटिंग कर 4 नवंबर के कार्यक्रम की रूप रेखा बनाई इस दौरान शफीक अंसारी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेगी.

शफीक अंसारी का बड़ा दावा

शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि, यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां भाजपा नहीं जीत पाती है. अगर भाजपा वह सीटें अपना दल के लिए छोड़ती है तो अपना दल स्वार सीट की तरह सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि अपना दल के साथ अति पिछड़े और मुस्लिम मतदाता हैं.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भले पीडीए की बात कर रहे हों लेकिन हकीकत में पीडीए तो अपना दल के साथ ही है. उन्होंने कहा कि बरेली में 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा जिसमे केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी. अपना दल पश्चिमी यूपी के बरेली में कार्यक्रम कर पिछड़ों और मुस्लिमों को साधने की तैयारी में है.

विधायक ने पीडीए को लेकर क्या कहा?

शफीक अंसारी ने पीडीए समाज के पार्टी से जुड़ने को लेकर कहा, हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन के साथ काफी पुराना गठबंधन रहा है. 2014 से लेकर अब तक सारे चुनाव भाजपा के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ा है.

शफीक ने कहा कि, असली पीडीए हमारा ही है. हमारी पार्टी में हर वर्ग के विधायक हैं, कोई जाति ऐसी नहीं है जो साथ नहीं है. असली पीडीए में हम पूरे तरीके से 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ रहकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे.

स्थापना दिवस को लेकर बोले विधायक

अपना दल के स्थापना दिवस को लेकर उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया जाएगा. रविवार (26 अक्टूबर) को मंडल के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की है. उन्होंने आगे कहा कि, 4 नवंबर को पार्टी की स्थापना हुई थी. इस स्थापना दिवस को हम जोर-शोर से मनाएंगे. शफीक अंसारी ने आगे बताया कि, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी.