'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी

फिल्म अभिनेता सलमान खान को पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है. दरअसल, सलमान ने सऊदी अरब में बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया था. अभिनेता को आंतकवादी घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रतिक्रिया दी है.

नदवी का कहना है कि, पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. सलमान खान तो बहुत बड़े अभिनेता है. अगर भारत के किसी एक आम नागरिक को भी पाकिस्तान ने आतंकवादी बताया तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मोहिबुल्ला नदवी ने पाकिस्तान पर बोला हमला

पाकिस्तान कौन होता है उसे ये अधिकार किसने दिया? पाकिस्तान के कहने से कोई इतने बड़े अभिनेता को आतंकवादी नहीं मान लेगा. पाकिस्तान में तो लोकतंत्र ही नहीं है. वहां तो वो किसी दिन अपने ही लोगों को आतंकवादी न कह दें उनके तो प्रधानमंत्री भी जेल में हैं.

उन्होंने कहा, पाकिस्तान की किसी बात से हम प्रभावित नहीं हो सकते वहां तो कानून का राज ही नहीं है. वहां कोई संस्कृति या कोई उद्देश्य ही नहीं है पाकिस्तान जिन चीजों के लिए बना था आज तक उसे हासिल नही कर सका.

मंत्री ए के शर्मा के बयान पर बोले सपा सांसद

यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के राम को न मानने वालों को इटली भेज देने वाले बयान पर सपा सांसद ने कहा कि राम के अस्तित्व पर तो हमें गर्व है इकबाल ने उन्हें इमाम उल हिन्द अपनी शायरी में लिखा है, लेकिन राम को मानना और राम की मानना में फर्क है.

उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते वह राजनीति के लिए राम का नाम लेते हैं. नदवी बोले, मैं कहता हूं कि राम को मानना ज्यादा अहम बात है. जो लोग राम को मानते है असल राम भक्त है और जो लोग राजनीति के लिए राम का नाम लेते हैं उसमें फर्क है.

बिहार चुनाव में मुसलमानों को लेकर क्या कहा?

बिहार चुनाव में मुस्लिम मुख्यमंत्री का मुद्दे आने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के एनडीए गठबंधन के नेता बिहार के मतदाताओं को भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं . मुसलमानों के मुद्दे किसी भी प्रदेश के मुद्दों से अलग नहीं हैं सब के अधिकार समान हैं उनका ख्याल रखा जाए लेकिन जब विचारधारा साफ होगी तभी उनका ख्याल रखा जाएगा.

एनडीए गठबंधन के नेताओ की विचारधारा भेदभाव वाली है वह चाहते हैं कि संविधान की बात करने वालों की विचारधारा कमज़ोर हो इसलिए वह ऐसे बयान देते रहते हैं. सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि वह रामपुर की जनता के स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और विकास के लिए काम कर रहे हैं.