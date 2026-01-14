जज के पेशकार का मर्डर मामला, 25 हजार का इनामी आरोपी मुठभेड़ में घायल, SP के सामने टूटी हेकड़ी

उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. मंगलवार देर रात जज के पेशकार राशीद हुसैन की सरेआम पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और वांछित 25 हजार के इनामी मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई.

इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी कलीम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद बदमाश की हेकड़ी पूरी तरह टूटती नजर आई और वह एसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता दिखाई दिया.

बताया जा रहा है कि यह वही कलीम है, जो जज के पेशकार राशीद हुसैन की उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से की गई हत्या का मुख्य आरोपी है. इस जघन्य वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था. दिनदहाड़े हुई इस निर्मम हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश था और पुलिस पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था.

फरार चल रहा था आरोपी

घटना के बाद से ही कलीम फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी डिडौली क्षेत्र में छिपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कलीम के पैर में गोली लग गई. घायल होते ही आरोपी जमीन पर गिर पड़ा और मौके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

अस्पताल में चल रहा उपचार

मुठभेड़ के बाद आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस पहरे में उसका उपचार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी अहम जानकारियां मिल रही हैं. इस मामले में पहले ही एक आरोपी शान पुत्र नफीस निवासी हुसैनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

सड़क विवाद से शुरू हुआ था मामला

गौरतलब है कि मामूली सड़क विवाद ने इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया था. जज के पेशकार राशीद हुसैन को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने घेरकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए थे.

एसपी का बयान

एसपी अमित कुमार आनंद ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस की टीमें लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं.