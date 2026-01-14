प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर का बीमार होना उतना खतरनाक नहीं होता, जितना मन का अस्वस्थ होना. अगर शरीर कमजोर भी हो, लेकिन मन शांत और मजबूत है, तो जीवन फिर भी सुखद रह सकता है. लेकिन जब मन बीमार पड़ जाता है, तो वही इंसान को डर, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाता है.