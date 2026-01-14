हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलStress And Anxiety: चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके

Mental Health Awareness: आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है कि आपके आसपास लोग परेशान और चिंतित दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने इससे निकलने के लिए क्या रास्ता बताया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Jan 2026 01:05 PM (IST)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता लगभग हर इंसान की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं. काम का दबाव, जिम्मेदारियां और भविष्य को लेकर टेंशन मन को लगातार बेचैन रखती है. बाहर से सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर, चिंता और निगेटिव विचार चलते रहते हैं. ऐसे समय में मन को समझना और उसे संभालना ही सच्ची शांति की पहली सीढ़ी बनता है.

तनाव और चिंता सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे-धीरे शरीर को भी प्रभावित करने लगते हैं. लगातार तनाव रहने से नींद खराब होना, चिड़चिड़ापन, थकान, पेट और दिल से जुड़ी परेशानियां, ब्लड प्रेशर बढ़ना और इम्यून सिस्टम कमजोर होना आम बात हो जाती है. इसका असर आत्मविश्वास और सोचने-समझने की क्षमता पर भी पड़ता है.
प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर का बीमार होना उतना खतरनाक नहीं होता, जितना मन का अस्वस्थ होना. अगर शरीर कमजोर भी हो, लेकिन मन शांत और मजबूत है, तो जीवन फिर भी सुखद रह सकता है. लेकिन जब मन बीमार पड़ जाता है, तो वही इंसान को डर, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाता है.
Published at : 14 Jan 2026 01:05 PM (IST)
