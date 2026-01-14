Dayanidhi Maran's Controversial Statement: DMK सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करते हुए बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

चेन्नई सेंट्रल से चार बार सांसद रहे मारन ने कहा कि जहां तमिलनाडु में महिलाओं को पढ़ाई और करियर के लिए प्रेरित किया जाता है, वहीं उत्तर भारत में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल किचन में काम करें और बच्चे पैदा करें.

DMK सांसद दयानिधि मारन ने अपने बयान में कही ये बात

मारन ने एक कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारी लड़कियों को लैपटॉप के साथ कॉन्फिडेंट और प्राउड होना चाहिए, चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन करें. यह कॉन्फिडेंस तमिलनाडु में है, जहां हम लड़कियों को पढ़ने के लिए कहते हैं. उत्तर में वे क्या कहते हैं? लड़कियां काम पर मत जाओ, घर पर रहो, किचन में रहो, बच्चा पैदा करो, यही तुम्हारा काम है.'

उन्होंने आगे कहा, " यह तमिलनाडु है. एक द्रविड़ राज्य है. करुणानिधि, अन्नादुरई और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की धरती. यहां आपकी तरक्की ही तमिलनाडु की तरक्की है. इसीलिए ग्लोबल कंपनियां चेन्नई आती हैं, क्योंकि यहां हर कोई पढ़ा-लिखा है, सिर्फ तमिल में ही नहीं, बल्कि इंग्लिश में भी. वे नेतृत्व करते हैं. महिलाओं की तरक्की में सरकार अहम भूमिका निभाती है. हमें हमेशा आपका प्यार और समर्थन मिलेगा." DMK सांसद ने यह भी कहा कि तमिलनाडु भारत का सबसे अच्छा राज्य है और एमके स्टालिन देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं.

उदयनिधि स्टालिन ने बांटे लैपटॉप

इस कार्यक्रम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे. उन्होंने ‘उलगम उंगल कैयिल’ स्कीम के तहत छात्रों को लैपटॉप वितरित किए. उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "अक्सर कहा जाता है कि जब लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, तो वे समाज में बहुत बड़ा योगदान देती हैं. हमें अपनी सभी छात्राओं पर गर्व है."

बीजेपी का कड़ा पलटवार

मारन के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. तमिलनाडु में बीजेपी प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा, "एक बार फिर दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय लोगों को गाली दी है. मुझे बहुत बुरा लगता है कि इन लोगों को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दी जाती है, हालांकि DMK की तरफ से यह होता रहता है. मुझे नहीं लगता कि दयानिधि मारन में कॉमन सेंस है."

बीजेपी नेता अनिला सिंह ने कहा, "मारन की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. वह भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं और भारत शक्ति की पूजा करता है. अगर उन्हें लगता है कि शक्ति को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बांटा जा सकता है, तो वह हमारी संस्कृति को नहीं समझते. मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है, उसमें महिलाओं के बारे में, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में उनका क्या कहना है. यह बांटने वाली राजनीति काम नहीं आने वाली है."

DMK ने मारन के बयान का किया बचाव

हालांकि, DMK ने मारन के बयान का समर्थन किया है. पार्टी के टी.के.एस. इलंगोवन ने कहा, "यह उस पार्टी पर निर्भर करता है जो राज्य में शासन कर रही है. इसमें कोई शक नहीं कि जहां भी कांग्रेस शासन कर रही है, वे महिलाओं की शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. यहां तमिलनाडु में, हमने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें सशक्त बनाया. हमने उन्हें शिक्षा दी. हमने उन्हें रोजगार दिया. हमने सरकारी नौकरियों में सीटें भी आरक्षित की हैं. हम शुरू से ही महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं. उत्तर में, महिलाओं के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है."