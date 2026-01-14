अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक और बड़ा बयान दे दिया है. पहले उन्होंने श्रीराम को 'समाजवादी' बताया और अब उन्होंने हनुमान को भी 'PDA भाई' बताया. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हनुमान और सपा की विचारधारा एक ही है.

वहीं, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह श्रीराम पर दिए बयान पर अब भी कायम हैं. एबीपी लाइव से बातचीत में अखिलेश यादव के सांसद ने कहा, "आज मकर संक्रांति मनाने वाले लोग PDA विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं, जबकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले लोग मनुवादी सोच के हैं." इसी के साथ वीरेंद्र सिंह ने कहा, "हनुमान जी भी हमारे PDA भाई हैं. वह भी हमारे विचारधारा के ही हैं."

वीरेंद्र सिंह ने उड़ाई PDA वाली पतंग

मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी और इसके आसपास के जिलों में जमकर पतंगबाजी होती है. इसी क्रम में वीरेंद्र सिंह ने सियासी पतंगबाजी की. उन्होंने PDA नाम की पतंग उड़ाकर लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं दीं. साथ ही, महाराष्ट्र के BMC चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के मजबूती से लड़ने का दावा किया.

भगवान राम वाले बयान के जरिए बीजेपी पर बोला हमाल

श्रीराम वाले बयान पर बरकरार रहते हुए सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा था BJP केवल राजा राम की उपासक है. गरीब शोषित और वंचित यानी PDA के उपासक तो हम ही लोग हैं. भगवाम राम ने वनवास के समय इन्हीं लोगों के साथ मिलकर रावण को हराया था.

सपा सांसद के इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी. कथावाचक रामभद्राचार्य ने भी सपा पर हमला बोला था. उन्होंने सवाल किया था कि अगर श्रीराम समजावादी थे तो फिर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई थीं?

रामभद्राचार्य ने यह भी दावा किया था कि अखिलेश यादव और श्रीराम की कोई तुलना नहीं है. अखिलेश इस जन्म में राम बन पाएं, यह असंभव है. वहीं, तंज कसते हुए रामभद्राचार्य ने कहा था कि गलतबयानी ही सही, लेकिन कम से कम सपा वालों ने श्रीराम का नाम तो लिया.