जेडन लेनोक्स ने 31 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया है. न्यूजीलैंड ने उन्हें भारत के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल किया है. मेहमान टीम के लिए ये मैच करो या मरो वाला है, क्योंकि पिछले मैच में जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. इस अहम मैच में न्यूजीलैंड लेनोक्स को खिला रही है, जानिए उनके रिकार्ड्स किस तरह के हैं और उनके बारे में सबकुछ.

31 साल के हैं जेडन लेनोक्स

जेडन का पूरा नाम जेडन रिचर्ड लेनोक्स है, उनका जन्म 14 दिसंबर, 1994 को न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप में स्थित नेपियर शहर में हुआ था. वह पिछले महीने 31 साल के हुए हैं. वह लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए में छोटी उम्र में डेब्यू किया था, उन्होंने 25 साल की उम्र में तो लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया था.

जेडन लेनोक्स क्रिकेट करियर

जेडन लेनोक्स डोमेस्टिक में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने इस टीम के लिए 17 नवंबर, 2019 को लिस्ट ए में डेब्यू किया था. लिस्ट ए के 52 मैचों में वह अभी तक 69 विकेट ले चुके हैं. 4/52 उनका सर्वश्रेष्ठ है. लिस्ट में उनकी इकॉनमी 4.86 की है, वह सिर्फ 1 ही बार एक मैच में 4 विकेट ले पाए हैं.

फर्स्ट क्लास की बात करें तो जेडन ने 21 मैचों की 34 पारियों में 48 विकेट लिए हैं, इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्पेल 5/66 है. वह इस फॉर्मेट में 1 बार एक पारी में 5 और एक ही बार 4 विकेट ले पाए हैं.

जेडन ने 45 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 60 विकेट हैं. टी20 में उनका इकॉनमी 7.42 का है. इस फॉर्मेट में वह 2 बार एक मैच में 4 विकेट ले पाए हैं.

भारत कर रही है पहले बल्लेबाजी

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत अगर इस मैच को जीत जाता है तो सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा, जबकि सीरीज जीतने की उम्मीद को बनाए रखने लिए मेहमान टीम को आज हर हाल में जीत चाहिए.