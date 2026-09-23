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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 2 आरोपी गिरफ्तार

अमेठी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 2 आरोपी गिरफ्तार

अमेठी पुलिस ने पाली जंगल में कथित रूप से संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 23 Sep 2026 07:04 PM (IST)
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अमेठी की बाजारशुक्ल पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पाली जंगल में कथित रूप से संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे और मौके से 11 निर्मित तथा पांच अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही चार जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद हुए हैं.

एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि 23 सितंबर को बाजारशुक्ल थाना पुलिस क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पाली जंगल में कुछ लोग अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश देकर दो संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में दोनों ने अपना नाम कौशल किशोर पुत्र गोपी और छोटू पुत्र सुकरू बताया है. दोनों लखनऊ जनपद के माल थाना क्षेत्र के नवीपनाह गांव के निवासी हैं.

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11 निर्मित और पांच अर्द्धनिर्मित तमंचे बरामद

पुलिस की कार्रवाई में मौके से कुल 16 अवैध शस्त्र बरामद हुए. इनमें 315 बोर के नौ तमंचे और 12 बोर के दो तमंचे शामिल हैं. इसके अलावा 12 बोर के पांच अर्द्धनिर्मित तमंचे भी पुलिस को मिले. बरामदगी में 315 बोर के दो जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा 12 बोर के दो जिंदा कारतूस भी शामिल हैं. इस तरह पुलिस ने कुल चार जिंदा और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं.

शस्त्र बनाने के लिए जुटाए थे भारी मात्रा में उपकरण

पुलिस को मौके से केवल तैयार और अर्द्धनिर्मित शस्त्र ही नहीं मिले, बल्कि अवैध शस्त्र निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बड़ी संख्या में उपकरण भी बरामद हुए हैं. बरामद सामान में 52 रिपिट, 18 हैमर, 15 लोहे की नाल, 12 बट, 45 स्प्रिंग और 34 कील शामिल हैं. 

इसके अलावा नौ ट्रिगर, चार शुम्भी, तीन हथौड़ी, दो रेती, तीन सड़सी और पांच फायरिंग पिन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, लोहे की पत्ती, रेगमार्क, एल्यूमिनियम की पत्ती, टॉर्च, प्लायर्स और ब्लेड समेत अन्य सामान भी मौके से मिला है.

सुनसान जगह बदल-बदलकर शस्त्र बनाने का दावा

थानाध्यक्ष बाजारशुक्ल गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों मिलकर अवैध शस्त्र बनाने का काम करते हैं. उनके अनुसार, वे ऐसे स्थानों की तलाश करते थे जहां लोगों की आवाजाही कम हो और पुलिस की नजर से बचा जा सके. पकड़े जाने के डर से दोनों स्थान बदल-बदलकर शस्त्र निर्माण करते थे. 

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तैयार किए गए अवैध शस्त्रों को लखनऊ और आसपास के जनपदों में बेचते थे. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अवैध शस्त्रों की बिक्री से संबंधित कड़ियों की भी जांच कर रही है.

मोटरसाइकिल के कागजात नहीं दिखा सके आरोपी

पुलिस ने मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसका नंबर यूपी 32 एनबी 1397 बताया गया है. पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल के कागजात मांगे जाने पर आरोपी उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके चलते मोटरसाइकिल के संबंध में 207 एमवी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है.

आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज

बाजारशुक्ल पुलिस ने बरामदगी के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 241/26 के तहत धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कौशल किशोर पुत्र गोपी, निवासी नवीपनाह, थाना माल, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष तथा छोटू पुत्र सुकरू, निवासी नवीपनाह, थाना माल, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई है.

खुलासा करने वाली टीम के लिए की इनाम की घोषणा

पुलिस अधीक्षक अमेठी ने इस कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. पुलिस अब बरामद अवैध शस्त्रों के स्रोत, बिक्री और आरोपियों के संभावित अन्य संपर्कों की जानकारी जुटाने में लगी है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:04 PM (IST)
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