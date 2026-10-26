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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट', GCC इनोवेशन समिट में बोले CM योगी

'UP मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट', GCC इनोवेशन समिट में बोले CM योगी

GCC इनोवेशन समिट-2026 में सीएम योगी ने कहा, "उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि उत्तरप्रदेश का मतलब क्या है? मैं एक ही जवाब देता हूँ कि यह 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' का स्टेट है."

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 26 Oct 2026 07:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए. सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि उत्तरप्रदेश का मतलब क्या है? मैं एक ही जवाब देता हूँ कि यह 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' का स्टेट है."

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता की जीसीसी इनोवेशन समिट लखनऊ में होना है तो आप मे से कोई भी व्यक्ति यहां नही आता." सीएम योगी ने कहा, "मुझे याद है, 2015-16 में उत्तरप्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होना था, उसमे एक भी इंडस्ट्री लीडर नही आया, सबने मना कर दिया था."

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सपा पर सीएम योगी ने साधा निशाना

सीएम योगी ने कहा कि उस समय जो सरकार थी, वह भी खतरनाक सरकार थी. उन्होंने दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में किया था. यानि, इन्वेस्टमेंट होना है यूपी में,समिट हो रहा था दिल्ली में." सीएम योगी ने कहा, "उस समय जो स्थितियां थीं, वह भयावह थी. उस समय उत्तरप्रदेश की पहचान भय, अराजकता से थी, माफिया प्रवित्ति के तत्वों के वर्चस्व से थी,एक ऐसे राज्य के रुप में थी जो "पॉलिसी पैरालिसिस" था.

इंग्लिश के 'OR' और हिंदी के 'और' नहीं महसूस होता था अंतर- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा, "उस समय की सरकार के कुछ MoU हैं उसे आप देखेंगे तो आप हंसेंगे, उस समय के सरकारों को इंग्लिश के 'OR' और हिंदी के "और" में भी अंतर महसूस नही होता था, मुकदमा हमे लड़ना पड़ रहा है. ये स्थितियां थीं." मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं कहता हूँ- प्रश्न का ये समय नही है, अब उत्तर जानने का समय है, अब उत्तर प्रदेश की प्रगति और गति, इसे उत्तर के रूप में देखा जा सकता है."

हम Bottom 3 से Top 3 में हुए स्थापित- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा, "यूपी के पिछड़ने का कारण थाकि हम समय के अनुरूप नहीं चल पाए.. यही स्थिति 2017 से पहले यूपी के साथ थी. यही स्थिति 2014 से पहले देश के साथ थी. आज हम Bottom 3 से Top 3 में स्थापित हैं.
भारत आज जीसीसी के कैपिटल के रूप में मजबूती के साथ स्थापित हुआ है."

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "जिस प्रदेश का सीएम अंधविश्वास के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं जाता था. वैसे वो ईश्वर में विश्वास कम करते हैं कुर्सी पर विश्वास ज्यादा था. IT - Mobile Mfg - Service का Hub बन चुका है. आज वो नोएडा- ग्रेटर नोएडा कहां पहुंच चुका है. कोई कल्पना कर सकता है. हमारे पास Land bank है. 2014-15 में जहां गोली कांड हुआ था, वहां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है. जेवर क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था, Film City से लेकर Logistics Hub स्थापित हो रहे हैं. सेमी कंडक्टर यूनिट का काम भी प्रारंभ हो गया है.

2017 से वन डिस्ट्रिक, वन माफिया के रूप में थी यूपी की पहचान- योगी

सीएम योगी ने कहा कि "जिस राज्य में 2017 से पहले One District One Mafia हुआ करता था. जिस राज्य में Prodcution केवल कट्टा और बम में थी. हर कस्बे में वो राज्य आज भारत की रक्षा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान - तीन दिन पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल Launch किया था. ठीक तीसरे दिन पाकिस्तान के अंदर दागा गया था. रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का vision - वो लखनऊ से आगे बढ़ चुका था."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधियों ने अपने निवेश अनुभव साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज निर्णय प्रक्रिया और उद्योग-अनुकूल वातावरण वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रहा है. मुख्यमंत्री ने एचसीएल और आईआईटी कानपुर के बीच डीप-टेक नवाचार संबंधी सहयोग के तहत ‘द ट्रू इकोनॉमिक्स ऑफ एआई अडॉप्शन इन जीसीसी’ विषय पर तैयार श्वेतपत्र का भी विमोचन किया.

'एलजी इको सॉल्यूशंस का ₹634 करोड़ का निवेश'

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधि बृजेश शर्मा ने बताया कि कंपनी अपने इको सॉल्यूशंस जीसीसी के लिए ₹634 करोड़ का निवेश कर रही है और इस वर्ष के अंत तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है. केंद्र में एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग), हीट पंप तकनीक और उन्नत उत्पाद विकास पर काम होगा. कंपनी ने प्रतिभा विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से 500 से अधिक उच्च-मूल्य रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है. भविष्य में एआई आधारित डेटा सेंटर कूलिंग तकनीकों में भी अनुसंधान एवं विकास का विस्तार किया जाएगा.

'लखनऊ को जीसीसी हब बनाएगा स्मार्टवर्क्स'

स्मार्टवर्क्स के हर्ष बिनानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीसीसी की संभावनाओं को समय रहते पहचाना और निवेश प्रक्रिया को गति दी. उन्होंने बताया कि स्मार्टवर्क्स नोएडा में 20 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है, जहां 110 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं. अब कंपनी लखनऊ में विस्तार कर रही है. बीबीडी टाइम्स स्क्वायर में दो लाख वर्ग फुट का जीसीसी हब विकसित किया गया है. भारत में 2,100 से अधिक जीसीसी में 23 लाख से ज्यादा पेशेवर कार्यरत हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
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