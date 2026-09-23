BJP में अनिल बलूनी का बढ़ा कद, मिली कम्युनिकेशन विभाग की जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी को कम्युनिकेशन विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. अब वे बीजेपी के सभी मीडिया विभागों के प्रमुख होंगे. इसमें सोशल मीडिया, आईटी, प्रिंट, डिजिटल और टीवी की जिम्मेदारियां शामिल हैं और इनके नेतृत्व में ही बीजेपी के मीडिया विंग काम करेंगे.

अभी तक अनिल बलूनी सिर्फ मीडिया विभाग संभालते थे, जिसके लिए नई टीम भी बनाई गई थी, जिसमें आशीष अग्रवाल और प्रदीप भंडारी को उनकी टीम में रखा गया था. मगर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इस पद के मिलने के बाद उनका पार्टी में कद बढ़ गया है. अब वे मीडिया विभाग के कन्वेनर बन गए हैं.

बीजेपी द्वारा पहली बार बनाया गया ऐसा पद

अब तक अनिल बलूनी के पास मीडिया प्रभारी की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तीन-चार विभाग उनके अंडर आ गए हैं. वहीं बीजेपी से यह जानकारी मिली है कि पहली बार ऐसा पद बनाया गया है, जहां तीन-चार विभाग किसी एक व्यक्ति के अंदर दिए गए हैं. इसलिए इसका नाम कम्युनिकेशन विभाग रखा गया है. वहीं मीडिया विभाग का कन्वेनर आशीष उषा अग्रवाल को बनाया गया है.

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नई जिम्मेदारी के बाद किया PM, राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा कि वे मीडिया के साथ बेहतर समन्वय कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे.

बलूनी ने कहा कि कि वे केंद्र और राज्य सरकार की सभी नीतियों और उनके द्वारा जनहित के लिए किए गए विकास कार्यों को जनता तक प्रभावी तरीके से सामने रखेंगे. उनका ध्यान संगठन की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को मीडिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा.

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