अमेठी में अज्ञात बदमाशों ने की अधेड़ की निर्मम हत्या, सिर कटी लाश बरामद, पुलिस जांच में जुटी

अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है, यहां अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ की नृशंस हत्या कर सिर को गायब कर दिया. ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले विजय सिंह के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

दरअसल, ये पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के मोजमगंज पुल के पास का है, जहां आज सुबह एक अज्ञात धड़ पड़ा मिला और जिसका सिर गायब था. शव देखते ही स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराने की कोशिश की. पुलिस ने आसपास के इलाके में भी सिर को तलाश किया लेकिन सिर नहीं मिला.

मृतक की जेब मिले आधार कार्ड से हुई पहचान

पुलिस को तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पहचान विजय सिंह पुत्र बेनी माधव सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी सरसठ चौक धर्मशाला वार्ड कोतवाली नगर प्रतापगढ़ के रूप में हुई. एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्यों को इकट्ठा किया है.

मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

वहीं इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल यह मामला बेहद ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस अपराधियों तक कब पहुंचती है.

यूपी में नई सियासी भिड़ंत! सपा के लिए अखिलेश ने कर दिया ऐलान, पंकज चौधरी ने भी कसे BJP के पेच