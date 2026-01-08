हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में नई सियासी भिड़ंत! सपा के लिए अखिलेश ने कर दिया ऐलान, पंकज चौधरी ने भी कसे BJP के पेच

UP SIR: उत्तर प्रदेश में एसआईआर के आंकड़े आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक नई जंग छिड़ गई है. बीजेपी ने जहां छूटे नामों को लिस्ट में शामिल कराने के निर्देश दिए तो वहीं सपा भी सतर्क है.

08 Jan 2026 11:53 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रकिया में 2.89 करोड़ वोट कट गए हैं, जिसके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों को लेकर नई जंग छिड़ती नजर आ रही है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी का आह्वान हर एक वोट को कटने से बचाने की अपील की है वहीं बीजेपी ने भी हर बूथ पर वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. 

यूपी में SIR के नए आंकड़े आने के बाद भाजपा सतर्क हो गई है. जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिए जनप्रतिनिधियों को बूथवार अपने वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. नए नियम के मुताबिक हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर रह सकते हैं.   

UP में बीजेपी नेतृत्व ने दिए कड़े निर्देश

भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने जनप्रतिनिधियों को हर बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब अगले एक महीने तक हर बूथ पर मतदाताओं को बढ़ाने का टास्क चलेगा. पार्टी ने इस मिशन में जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के भी लगाया है. उत्तर प्रदेश में अब 177516 बूथ है, जिन पर तेजी से काम चलेगा. 

अखिलेश यादव ने भी किया सतर्क

एसआईआर के आंकड़े आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फुल एक्शन मोड में है. सपा अध्यक्ष ने एक्स पर तमाम वोटर और पीडीए प्रहरी के नाम संदेश दिया और वोटों की रक्षा करने की अपील की. उन्होने लिखा- 'हर मतदाता और हर एक ‘पीडीए प्रहरी’ से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साज़िश को कामयाब न होने दें. 

यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि ‘पीडीए प्रहरी’ के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गये हैं. अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जाँच पड़ताल करनी है और ‘एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए’ के अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है, हर एक वोट बचाना है.

अखिलेश ने लिखा कि हर मतदाता को याद दिलाइए कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है. कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला क़ानून न ले आए, जिससे आपका नाम काग़ज़ों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं, जाति प्रमाणपत्र, नौकरी-आरक्षण, खाते-एकाउंट, शेयर-इन्वेस्टमेंट, बीमा-ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर-गाड़ी के काग़ज़ात, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज-यूनिवर्सिटी, बिजली-पानी कनेक्शन, खेत-ज़मीन, घर-मकान सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदख़ली कर दी जाए और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं. 

कन्नौज सांसद ने लिखा कि समझ लीजिए मतदाता सूची में आपका नाम होना ही आपके नागरिक होने की निशानी है. वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए. ज़मीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा क़ानून बना सकती है, जिससे आपके सारे हक़-अधिकार, धन-दौलत, सोना-चाँदी, जमा-पूंजी, ज़मीन-जायदाद सब छीन लिए जाएं.

अखिलेश ने लिखा कि जो भाजपा सरकार निर्विरोध चुनाव लड़वाने का खेल, खेल सकती है, वो चुनाव में वोट काटने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि चुनाव जीतकर सरकार बनाना और फिर भ्रष्टाचार करना और जल, जंगल, ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना ही भाजपा और उनके संगी-साथियों की गुप्त मंशा है. इसीलिए इस पत्र को एक चेतावनी मानिए और इस महाभ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाने को लिए वोट बनवाइए और अपनी नागरिकता बचाइए व चुनावों में भाजपा के  ख़िलाफ़ वोट डालकर ‘अपनी पीडीए सरकार’ बनाइए!

सपा नेता ने लिखा कि इसीलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग होकर अपना वोट बनवाएं और अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं साथ ही अपने खेत, ज़मीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी.  ‘पीडीए समाज’ ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है, तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है, अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे ‘पीडीए समाज’ के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा. 

सपा नेता ने लिखा कि ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर, ढाल की तरह हमारी रक्षा करनेवाले संविधान को ही ख़त्म कर देंगे अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक़ का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है. याद रखिए अंत में हमेशा ग़रीब, शोषित, वंचित ही मारा जाता है. इसीलिए ‘पीडीए समाज’ के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है कि अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं!

08 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP SIR
