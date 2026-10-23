अमेठी में 3 दिन से लापता 16 साल के किशोर का खेत में मिला शव, हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में तीन दिन से लापता 16 वर्षीय किशोर का शव बृहस्पतिवार को घर से करीब 150 मीटर दूर धान के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान गूजीपुर मजरे पांडेय का पुरवा निवासी सतीश वर्मा पुत्र बद्री प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है.

शव मिलने की सूचना पर परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने किशोर की हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच के लिए एसओजी, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया.

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सोमवार को दुकान जाने के लिए निकला था किशोर

परिजनों के मुताबिक, बद्री प्रसाद वर्मा के चार बच्चे हैं और सतीश उनमें सबसे छोटा था. वह अपने खर्च के लिए रामलाल नामक व्यक्ति की चाट की दुकान पर काम करता था. सोमवार की सुबह सतीश घर से दुकान जाने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. काफी समय बीतने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की गई, लेकिन किशोर का कोई सुराग नहीं मिला.

इसके बाद पिता बद्री प्रसाद वर्मा ने संग्रामपुर थाने में लिखित तहरीर देकर बेटे के लापता होने की सूचना दी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी थी. परिवार को उम्मीद थी कि सतीश जल्द ही घर लौट आएगा, लेकिन बृहस्पतिवार को उसका शव मिलने की सूचना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

घर से 150 मीटर दूर खेत में मिला शव

बृहस्पतिवार को गांव के पास कटे हुए धान के खेत में एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. मौके पर पहुंचे पिता ने शव की पहचान अपने बेटे सतीश के रूप में की. शव की हालत देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में भी घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. शव से दुर्गंध आने के कारण पुलिस को आशंका है कि किशोर का शव कुछ समय से खेत में पड़ा हुआ था. हालांकि, उसकी मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा.

मां ने चाट विक्रेता समेत तीन लोगों पर जताया शक

किशोर की मां विमला देवी ने बेटे की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने चाट विक्रेता रामलाल समेत गांव के दो अन्य युवकों पर शक जाहिर करते हुए उनके नाम पुलिस को बताए हैं. वहीं, पिता ने भी बेटे की मौत को लेकर आशंका जताई है. हालांकि, परिजनों की ओर से जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया है, उनके खिलाफ आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

एसओजी, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए संग्रामपुर थाना पुलिस के साथ एसओजी, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पीपरपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. टीमों ने खेत और आसपास के इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया. घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए गए, ताकि किशोर की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलने की उम्मीद है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि किशोर दुकान से घर लौटते समय कहां गया था और उसके साथ आखिरी बार किसकी मुलाकात हुई थी.

एसपी बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर गांव के पास 16 वर्षीय किशोर का शव मिला है. उसके पिता ने पहले ही बेटे के लापता होने की तहरीर दी थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. शव की पहचान सतीश के रूप में हुई है. एसपी के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया झटका मशीन के कारण मौत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही स्पष्ट होगी.

फिलहाल, तीन दिन से लापता किशोर का शव मिलने के बाद गांव में शोक और तनाव का माहौल है. परिजन घटना की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं.

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