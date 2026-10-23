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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC चुनाव: आजमगढ़ में रुपये बांटने का आरोप, 2.41 लाख कैश के साथ 4 पकड़ाए

UP MLC चुनाव: आजमगढ़ में रुपये बांटने का आरोप, 2.41 लाख कैश के साथ 4 पकड़ाए

आजमगढ़ शिक्षक एमएलसी चुनाव में रुपये बांटने जा रहे चार लोगों को पुलिस ने धर दबोचा. आरोपियों के पास से 2.41 लाख कैश और प्रचार सामग्री बरामद की गई है. एक कार से वोटर स्लिप और वोटर लिस्ट भी मिली हैं.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 23 Oct 2026 10:37 AM (IST)
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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दौरान सिधारी थाना क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चार लोगों को हिरासत में लिया. इनके पास से 2 लाख 41 हजार 500 रुपये नकद, चुनाव प्रचार सामग्री, वोटर स्लिप, मतदाता सूचियां और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: MLC Election 2026 Live: यूपी-बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग के बीच मोकामा में बवाल, गोरखपुर में भी झड़प

अनैतिक रूप से पैसे दिए जाने का मिला सबूत

इस मामले में पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गुरुवार 22 अक्टूबर को उपजिलाधिकारी सदर अविनाश गौतम के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम दौलतपुर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान टीम ने सफेद रंग की किआ सेल्टोस कार को रोककर उसमें सवार लोगों की जांच की गई तो वाहन की तलाशी के दौरान बीच वाली सीट पर पांच सफेद रंग के झोले मिले. इन झोलों पर गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और प्रबंधक का नाम अंकित था. 

पुलिस इस घटना में लिप्त लोगों से थाने ले आई और पूछताछ के बाद यह बात साफ हो गई की यह पैसा मतदाताओं को देने के लिए ले जाया जा रहा है जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके चुनाव को प्रभावित करने के लिए अनैतिक रूप से पैसे दिए जाने की बात प्रमाणित होने के बाद पुलिस ने सुभाष सिंह, राजेश पांडे, शिवमोहन सिंह और शिव गोविंद सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई  इनके पास से 2, 41,500 और चार मोबाइल फोन बरामद किया गया.

यह भी पढ़ें: बिहार MLC चुनाव: मोकामा में झड़प, अनंत सिंह और नीरज के समर्थक भिड़े

Published at : 23 Oct 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS UP MLC Election 2026  Azamgarh News
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