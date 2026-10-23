'हटा दिए जाएंगे...' विवादों से घिरे राजकुमार भाटी को अखिलेश के चाचा ने दिया अल्टीमेटम

एमएलसी चुनाव में वोट डालने के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने राजकुमार भाटी के बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि राजकुमार भाटी का बयान व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी इसका विरोध करती है. उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए. अगर वह लगातार ऐसे बयान देते रहेंगे तो उन्हें पार्टी से भी हटाया जा सकता है.

रामगोपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की तैयारियां जबरदस्त हैं और मतदान तेजी से हो रहा है. उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष बातें तो बहुत करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता. उन्होंने सत्तापक्ष को 'ढपोल शंख' बताते हुए एक चौपाई का भी उल्लेख किया.

ओमप्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हुए रामगोपाल यादव ने उन्हें मूर्ख बताया. वहीं, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई नई मुलाकात नहीं है. दोनों के बीच लगातार मुलाकात होती रहती है और आजम खान उनकी पार्टी के नेता हैं.