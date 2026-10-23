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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हटा दिए जाएंगे...' विवादों से घिरे राजकुमार भाटी को अखिलेश के चाचा ने दिया अल्टीमेटम

'हटा दिए जाएंगे...' विवादों से घिरे राजकुमार भाटी को अखिलेश के चाचा ने दिया अल्टीमेटम

समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी को अल्टीमेटम दिया है. हाल के दिनों में राजकुमार भाटी अपने बयानों के चलते काफी चर्चा में रहे हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Oct 2026 10:39 AM (IST)
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एमएलसी चुनाव में वोट डालने के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने राजकुमार भाटी के बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि राजकुमार भाटी का बयान व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी इसका विरोध करती है. उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए. अगर वह लगातार ऐसे बयान देते रहेंगे तो उन्हें पार्टी से भी हटाया जा सकता है.

रामगोपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की तैयारियां जबरदस्त हैं और मतदान तेजी से हो रहा है. उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष बातें तो बहुत करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता. उन्होंने सत्तापक्ष को 'ढपोल शंख' बताते हुए एक चौपाई का भी उल्लेख किया.

ओमप्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हुए रामगोपाल यादव ने उन्हें मूर्ख बताया. वहीं, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई नई मुलाकात नहीं है. दोनों के बीच लगातार मुलाकात होती रहती है और आजम खान उनकी पार्टी के नेता हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Up Politics Up Election 2027
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