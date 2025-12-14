अमेठी में श्मशान के केयरटेकर की पीट-पीटकर हत्या, शव सड़क पर फेंका

अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. हारीमऊ गांव के पास निर्माणाधीन श्मशान गृह के नजदीक सड़क किनारे एक युवक की चेहरा कुचली हुई लाश मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसी श्मशान गृह का केयरटेकर था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह जब ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले तो निर्माणाधीन श्मशान गृह से करीब 100 मीटर दूर इंटरलॉकिंग सड़क के किनारे युवक की लाश पड़ी देखी. शव की हालत इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे. मृतक का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त करना लगभग नामुमकिन हो रहा था. लाश के ऊपर एक साइकिल भी पड़ी हुई थी, जिससे पहली नजर में मामला हादसे जैसा प्रतीत करने की कोशिश की गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पीआरबी 112 पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन चेहरा कुचले होने के कारण सफलता नहीं मिली. इसके बाद घटना की सूचना थाना जगदीशपुर को दी गई. सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. तब तक घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी. इसी दौरान किसी स्थानीय व्यक्ति ने मृतक की पहचान की, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया.

श्मशान के अन्दर मिले हत्या के निशान

पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. श्मशान गृह के अंदर ईंटों के टुकड़े और लकड़ी के मोटे डंडे पर खून के स्पष्ट निशान मिले हैं. इससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या पहले श्मशान गृह के अंदर ही की गई. हमलावरों ने पहले लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीटकर युवक की हत्या की और फिर ईंट से उसका चेहरा कुचलकर उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया. इसके बाद शव को घसीटते हुए श्मशान गृह से बाहर लगभग 100 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया गया और ऊपर से साइकिल डालकर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.

श्मशान गृह में केयरटेकर था मृतक

मृतक की पहचान मक्खन सिंह (36 वर्ष) पुत्र पृथ्वी पाल सिंह, निवासी गूंगेमऊ, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी के रूप में हुई है. पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मक्खन श्मशान गृह में केयरटेकर का काम करता था. उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अकेला ही रहता था. मृतक के बड़े भाई अजीत सिंह ने बताया कि यह मेरे छोटे भाई थे यह काम करवाते थे सुबह जब मैं सो कर उठा तो मुझे ग्रामीणों ने बताया कि एक लाश मिली हुई है. वही हम भी देखने आए थे. लाश को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया. क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार मिश्र और फील्ड यूनिट टीम के साथ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी लिया .फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया.

जल्द खुलासे का दावा

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नंदलालपुर-हारीमऊ मार्ग पर संदिग्ध हालत में शव मिला है, जिसकी पहचान मक्खन सिंह के रूप में हुई है. शव की स्थिति और घटनास्थल से मिले साक्ष्य किसी गंभीर वारदात की ओर इशारा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सभी पहलुओं पर जांच जारी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस जघन्य हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा.

फिलहाल श्मशान के केयरटेकर की इस निर्मम हत्या से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.