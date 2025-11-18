अमेठी में पारिवारिक विवाद में हैवान बना पति, दांत से काटी पत्नी की नाक

अमेठी जिले में पारिवारिक विवाद के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूरे लरई दुबे मजरे दक्खिनगांव में एक पति ने कहासुनी के दौरान अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और क्रूरता की हद पार करते हुए अपने दांतों से उसकी नाक काटकर शरीर से अलग कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक इलाज के बाद गौरीगंज जिला अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर रायबरेली एम्स के लिए रेफर किया गया.

दरअसल, यह घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजा फत्तेपुर निवासी लीलावती साहू की 30 वर्षीय बेटी सुनीता साहू के साथ हुई. सुनीता का विवाह लगभग 10 वर्ष पहले राजेंद्र साहू पुत्र पारसनाथ से हुआ था. इस दंपति के तीन नाबालिग बच्चे हैं. पीड़िता की माँ लीलावती की तहरीर के अनुसार, शाम सोमवार को करीब 4 बजे पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. इस दौरान राजेंद्र ने पहले सुनीता को गालियाँ दीं, फिर लात-घूंसों से पिटाई की. आरोप है कि इसके बाद उसने अपने दांतों से पत्नी की नाक काटकर शरीर से अलग कर दिया.

महिला को गंभीर हालत में किया रेफर

स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल सुनीता को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुक्ल पहुँचाया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय भेज दिया. जिला अस्पताल में डॉक्टरो ने उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए जनपद रायबरेली स्थित एम्स के लिए रेफर कर दिया है. फिलहाल सुनीता का इलाज एम्स रायबरेली में चल रहा है.

एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस

इधर, पीड़िता की मां लीलावती ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. बाजार स्कूल के थानाध्यक्ष विवेक कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता के मां की तहरीर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. घटना की जांच करते हुए आरोपी पति राजेंद्र की तलाश की जा रही है.

