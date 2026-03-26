उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अमेठी क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उठाए, जिनमें सेना भर्ती कार्यालय (ARO) के प्रस्तावित स्थानांतरण को रोकना और क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों में शुल्क असमानता को दूर करना शामिल है.

कांग्रेस सांसद ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि अमेठी स्थित सेना भर्ती कार्यालय (ARO) वर्ष 1988 से स्थापित है. यह कार्यालय अमेठी सहित आसपास के लगभग 13 जनपदों के युवाओं को भारतीय सेना में सेवा का अवसर प्रदान करता रहा है. उन्होंने बताया कि इसके प्रस्तावित स्थानांतरण से हजारों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

राजनाथ सिंह से मिले किशोरी लाल शर्मा

सांसद ने इस निर्णय को तत्काल निरस्त करने की मांग की. उन्होंने हाल ही में लोकसभा में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था. इसके अतिरिक्त, सांसद ने क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भी रक्षा मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इंडो-रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) और आयुध निर्माणी, कोरवा (अमेठी) से जुड़े कर्मचारियों के बच्चों के लिए एचएएल द्वारा संचालित विद्यालय में शुल्क संरचना में असमानता है.

एक ही मंत्रालय के अधीन संस्थानों के बावजूद फीस में अंतर होने से कर्मचारियों में असंतोष है. उन्होंने इस विषय में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद किशोरी लाल शर्मा द्वारा उठाए गए दोनों मुद्दों को गंभीरता से सुना. उन्होंने इन मामलों की जांच करने और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

दरअसल अमेठी में स्थित सेना भर्ती कार्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं. इस बीच चर्चा की जा रही है कि इस कार्यालय को अब अमेठी से ट्रांसफर कर अयोध्या से संचालित किया जाएगा. इसकी जानकारी सांसद किशोरी लाल शर्मा को भी दी गई है. जिसके बाद उन्होंने रक्षामंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया है.

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