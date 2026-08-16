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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविभाजनकारी साजिशें होगी नाकाम? मनुस्मृति में संशोधन की तैयारी

विभाजनकारी साजिशें होगी नाकाम? मनुस्मृति में संशोधन की तैयारी

Varanasi News In Hindi: काशी विद्वत परिषद की अगुवाई में हिंदू धर्म के सबसे चर्चित धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को लेकर एक विशेष संकल्प के साथ महीनों से कार्य किया जा रहा है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 16 Aug 2026 08:38 AM (IST)
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सनातन धर्म के प्रचीन धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को लेकर उठते विवादों, राजनीतिक बयानबाजी और सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों पर अब देश के शीर्ष धार्मिक व आध्यात्मिक संगठन निर्णायक रुख अपनाने जा रहे है. काशी विद्वत परिषद की अगुवाई में हिंदू धर्म के सबसे चर्चित धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को लेकर एक विशेष संकल्प के साथ महीनों से कार्य किया जा रहा है.

दरअसल मनुस्मृति को लेकर समाज के बीच अलग-अलग विचारधारा है, इसके अलावा उसके कुछ श्लोक पर आपत्ति भी जताई जाती है. अब देशभर के विद्वानों द्वारा इस मामले में समाज के समक्ष सच्चाई लाई जाएगी कि आखिर में मनुस्मृति को लेकर इस प्रकार के भ्रम की स्थिति क्यों है. क्या उसमें ब्रिटिश शासन काल के समय मनगढ़ंत तथ्य जोड़े गए.

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नारी को पूजने की बात के बाद अपमानित करने जैसा विशेष संभव कैसे

काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने ABP Live से बातचीत दौरान बताया कि - हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में ही सभी समाज को एकजुट करने, नारी को पूजने जैसी विचार को इस धर्म ग्रंथ में वर्णित कर दिया, तो भला यह कैसे संभव है कि अगले काल में इस बात को लेकर कुछ और विचारधारा हो सकती है, भिन्नता हो सकती है. उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के साथ ब्रिटिश काल में छेड़छाड़ हुई है और इसी बात को काशी विद्वत परिषद और देशभर के विद्वान महामंडलेश्वर साधु संत प्रमाणित करेंगे. इस पर महीनों से कार्य किया जा रहा है. 

बहुत जल्द सच्चाई समाज के समक्ष आएगी

प्रो. रामनारायण द्विवेदी कहते हैं कि इसको लेकर महीनों से कार्य किया जा रहा है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और दुनिया के कोने-कोने में बसे हिंदू धर्म शास्त्र के विद्वानों से संपर्क किया जा रहा है. मूल मनुस्मृति भले ही वह अन्य भाषा में लिखी गई, उस पर विद्वानों द्वारा कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्द समाज के समक्ष यह स्पष्ट हो जाएगा की कुछ लोगों की विभाजनकारी सोच की वजह से मनुस्मृति को लेकर भ्रम फैलाया गया, मनगढ़ंत तथ्य जोड़े गए जबकि मनुस्मृति तो समृद्ध समाज एकजुट समाज के संकल्प पर ही आधारित है.

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Published at : 16 Aug 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS Manusmriti
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