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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के विधायक बोले- सपा ने की थी महिला आरक्षण की शुरूआत

अखिलेश के विधायक बोले- सपा ने की थी महिला आरक्षण की शुरूआत

Women Reservation Bill: सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 16 Aug 2026 08:08 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने महिला आरक्षण बिल, विदेश नीति और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया.

इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान और 'वंदे मातरम' विवाद पर भी अपनी राय रखी. वहीं, टीएमसी सांसद डोला सेन ने महिला आरक्षण बिल पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

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मुलायम सिंह सबसे पहले लाये थे महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण बिल के समर्थन को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा, "समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह ने ही सबसे पहले महिला आरक्षण शुरू किया था. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण बिल पास किया था. उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम और ग्राम प्रधान में आरक्षण सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के प्रयास के कारण है. बीजेपी की जहां पर भी सरकार है, कहीं पर भी ये आरक्षण लागू नहीं है. बीजेपी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है."

RSS को घेरा

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश को वैश्विक नेता बनने से रोकने के लिए कई ताकतें लगी हुई हैं. इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे झगड़े के बीच, भारत सरकार ने सीजफायर कराने की कोई कोशिश नहीं की. इस बीच, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है. भारत के पास ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने का मौका था, फिर भी सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की."

कांग्रेस का बचाव कर बीजेपी को घेरा

वंदे मातरम गीत गाए जाने के दौरान, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के वीडियो को लेकर उन्होंने कहा, "जब देश पर गुलामी का राज था, तब लोग 'वंदे मातरम' गाते हुए जेल गए थे, लेकिन, आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता 'वंदे मातरम' गाते हुए जेल नहीं गया. वंदे मातरम गीत हम जो पहले गाते थे, वही अब भी गाना चाहते हैं. किसी को भी पूरा गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता."

विपक्षी नेताओं के प्रोटोकॉल को लेकर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा, "बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को सुरक्षा देने में विफल हो रही है. इन नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है."

TMC ने भी उठाया मुद्दा

वहीं, महिला आरक्षण बिल को लेकर टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, "यह अच्छा नहीं है. जब महिला आरक्षण बिल की बात आई, तो हम सबने एकमत होकर बिल पास किया, वह 2024 की बात है. अब, जो बिल हमने हराया है, वह डिलिमिटेशन बिल है, जिसमें एक पार्टी, एक देश, एक नेता, वगैरह हैं. वो जीत नहीं पाए, हमने उन्हें हराया. लेकिन महिला आरक्षण बिल के बारे में, वो बिना किसी वजह के ऐसा कह रहे हैं."

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Published at : 16 Aug 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill UP New Smajwadi Party Ravidas Mehrotra TMC BJP
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