अमेठी में अंबेडकर मूर्ति विवाद, रिजर्व जमीन पर निर्माण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, कई डिटेन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अवैध कब्जे को हटवाकर प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम की.

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद अंतर्गत रामगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में ग्रामीणों के द्वारा 132 की रिजर्व लैंड (सुरक्षित भूमि) पर ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से चबूतरा बनाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है. इसके बाद नाराज ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन पर पत्थर बाजी की गई मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस की क्यूआरटी टीम ने पहुंचकर विवादित स्थान को खाली कराया.

भादर ब्लाक अंतर्गत नरहरपुर गांव में ग्रामीणों के द्वारा 132 की रिजर्व लैंड (सुरक्षित भूमि) जो कि मृतक जानवरों के खाल निकालने एवं उनके दफनाने हेतु आवंटित की गई थी. इसी जमीन पर पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद शुक्रवार की देर रात तमाम ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एक चबूतरे का निर्माण कर लिया.

पुलिस प्रशासन ने चलाई जेसीबी

सुरक्षित जमीन पर चबूतरा निर्माण की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी रविवार की सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से चबूतरे को हटवा दिया. ग्रामीणों द्वारा बनाए गए चबूतरे के हटवाने के बाद धीरे-धीरे ग्रामीण इकट्ठा होना शुरू हो गए और पुलिस प्रशासन के हटते ही ग्रामीणों ने तत्काल वहां पर फिर से चबूतरे का निर्माण कर दिया और उस पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित कर डाला.

ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी

ग्रामीणों के द्वारा इस तरह से पुनः किए गए कार्य पर नाराज पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटाना चाहा नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्थर बाजी शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में नरहरपुर गांव में थाना रामगंज के साथ-साथ पीपरपुर और संग्रामपुर थाने की पुलिस भी पहुंच गई. इसी के साथ-साथ पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया.

पुलिस प्रशासन ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को ससम्मान सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर मौके से हटवा दिया. तथा ग्रामीणों द्वारा बनाए गए चबूतरे को ध्वस्त कर दिया. इसकारवाही में प्रशासन की ओर से अमेठी के उप जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह तहसीलदार के साथ-साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे.

खंडवार के नाम पर जमीन है

इस संबंध में मौके पर मौजूद एसडीएम अमेठी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिस जमीन का मामला है यह खंडवार के नाम पर जमीन है. यह खाल निकालने का स्थान है जो सुरक्षित श्रेणी की जमीन अर्थात 132 की रिजर्व लैंड होती है. इस पर कुछ लोगों ने मिट्टी रखी थी जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा मना किया गया था, उसके बावजूद इन लोगों ने रात में उस पर ईंट लगाकर उसकी कच्चा चबूतरा बना दिया गया. जिसको रविवार की सुबह राजस्व टीम और पुलिस बनने पहुंच कर हटवा दिया वह लोग जैसे ही यहां से गए उसके तत्काल बाद ग्रामीणों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को लाकर यहां रख दिया था.

अभी अंबेडकर जी की प्रतिमा को यहां से सुरक्षित और सम्मान सहित हटवाकर रख दिया गया है. इस अवैध आक्रमण को हटवाने के लिए हल्का पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है सभी लोग अपने-अपने घरों को चले गए हैं.

अराजक तत्वों पर होगी कार्रवाई

इस मामले में जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है. जो भी लोग इस घटना में शामिल थे सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना रामगंज के द्वारा की जा रही है. एहतियात के लिए गांव में पुलिस की गस्त बढ़ा दी गई है फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है.