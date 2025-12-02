अमेठी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जिलाध्यक्ष समेत 20 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा
उत्तर प्रदेश के अमेठी में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है. आप के जनपद प्रभारी अतुल सिंह की कार्यशैली से नाराज़ पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल समेत 20 पदाधिकारियों ने अपने पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया है.
सोमवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी जनपद अमेठी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी से अपने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी अतुल सिंह की कार्यशैली से आहत होकर हम सबने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया है.
आप के जिन नेताओं ने अपना इस्तीफा दिया उनमें पहला नाम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल का है. उनके साथ जिला महासचिव एडवोकेट धर्मेंद्र शुक्ला, जिला कोषाध्यक्ष संदीप कसोधन, जिला संगठन मंत्री शिवम प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार सरोज, नगर अध्यक्ष अमेठी घनश्याम सोनी, नगर महामंत्री मोहम्मद सरदार का मान है.
इनके अलावा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुनव्वर अली सैफी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम निरंजन कोरी, महिला प्रकोष्ठ जिला महासचिव कविता कश्यप, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी, नगर अमेठी के महामंत्री सलीम राईन, नगर संगठन मंत्री रियाज सैफी, नगर अध्यक्ष अमेठी तौफीक सहित पचासों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी से अपना पत्र दे दिया है.
हरिशंकर जायसवाल ने कहा कि उच्चस्थ पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज़ होकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है. इन सभी ने पार्टी कार्यालय सगरा तिराहा अमेठी पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया. जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने अपना भी त्यागपत्र जारी कर दिया. यह सभी त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह को भेजे जाने की बात कही है.
जायसवाल ने कहा कि अभी हम लोगों की किसी भी पार्टी में शामिल होने की कोई रणनीति नहीं है. सभी लोग स्वतंत्र हैं जो जहां चाहे रह सकते हैं. फिलहाल जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं आ जाएगा. जो भी होगा बिल्कुल आराम से किया जाएगा. जिसकी सूचना मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी.
