हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंबेडकरनगर में मंडप से लौटी बारात, प्रेमी ने दूल्हे को दिखाया आपत्तिजनक वीडियो; युवती ने खाया जहर

अंबेडकरनगर में मंडप से लौटी बारात, प्रेमी ने दूल्हे को दिखाया आपत्तिजनक वीडियो; युवती ने खाया जहर

UP News In Hindi: अम्बेडकरनगर टांडा में अयोध्या के संदीप चौहान की बारात आई थी. मगर दुल्हन के कथित प्रेमी की वजह से बारात बिना शादी किए ही बैरंग लौट गई. प्रेमी ने दुल्हन की आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाई.

Written By : यज्ञेश त्रिपाठी, अम्बेडकरनगर |  Updated at : 23 Jun 2026 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर के एक गांव में आई एक बारात बिना शादी किए ही बैरंग लौट गई, जिसकी वजह बना दुल्हन का कथित प्रेमी, जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर न केवल दूल्हे को असलहा दिखाकर धमकाया, बल्कि द्वारपूजा से ठीक पहले उसे दुल्हन की कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी दिखा दी. इस पूरी घटना से आहत होकर दुल्हन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया. मुख्य आरोपी (प्रेमी) के एक साथी को हिरासत में ले लिया गया है.

आरोपियों ने दुल्हन का अश्लील वीडियो दिखाकर बनाया दवाब

अम्बेडकरनगर टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महुआरिया पुंथार में जनपद अयोध्या के कुमारगंज थाना अंतर्गत निवासी संदीप चौहान की बारात आई थी. द्वारपूजा का कार्यक्रम चल रहा था, तभी गांव के ही शुभ लाभ ने अपने दो अन्य साथियों अरुण और कृष्णा के साथ मिलकर कार्यक्रम में खलल डाला दिया.

आरोपियों ने दूल्हे संदीप चौहान को रोककर उसके साथ मारपीट की और तमंचा (कट्टा) दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद आरोपियों ने दूल्हे को युवती की कुछ आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो दिखाई और शादी न करने का दबाव बनाया. वीडियो देखने और धमकी मिलने के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मध्यस्थता कर शादी न करने का फैसला लिया गया और बारात बिना शादी किए ही अयोध्या वापस लौट गई.

'दम घुट रहा था, इतना धुआं था कि...', लखनऊ अग्निकांड की चश्मदीद ने कराहते हुए बताया खौफनाक मंजर

शादी टूटने और समाज में बदनाई के चलते दुल्हन ने खाया जहर

शादी टूटने और समाज में हुई इस पूरी घटना से आहत होकर दुल्हन जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की. मगर परिजनों को जैसे ही इसकी भनक हुई, उन्होंने तुरंत उसे सीएचसी टांडा पहुंचाया. समय पर मिले इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है.

थाने पहुंची पीड़िता ने अपना दर्द साझा किया, उसने बताया कि 'शुभ लाभ चौहान, अरुण और कृष्णा ने मुझे कट्टा दिखाकर जबरदस्ती मेरी गलत वीडियो बनाई थी और धमकी दी थी कि किसी को बताओगे तो घर वालों को मार देंगे. जब दूल्हा घर आया, तो इन तीनों ने मिलकर उसे दो-चार थप्पड़ मारे, कट्टा दिखाया और वो वीडियो दिखाई, इसके बाद बारात लौट गई. बारात लौटने के दुख और सदमे में मैंने जहर खा लिया था. 'मैं चाहती हूं कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले'.

पुलिस ने आरोपी के एक साथी को किया गिरफ्तरा, अन्य की तलाश जारी

इस मामले में  पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी टाण्डा ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और स्थिति को शांत कराया था. पीड़ित कन्हाई लाल की तहरीर के आधार पर थाना टांडा में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 156/26 पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल मुख्य आरोपी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

लखनऊ अग्निकांड: 2016 में ध्वस्त की जानी थी यह इमारत, 10 साल बाद 15 लोगों की गई जान | 10 बड़ी बातें

Published at : 23 Jun 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ambedkar Nagar News UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंबेडकरनगर में मंडप से लौटी बारात, प्रेमी ने दूल्हे को दिखाया आपत्तिजनक वीडियो; युवती ने खाया जहर
अंबेडकरनगर में मंडप से लौटी बारात, प्रेमी ने दूल्हे को दिखाया आपत्तिजनक वीडियो; युवती ने खाया जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire Live: लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर एक्शन शुरू, जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची SIT
Live: लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर एक्शन शुरू, जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची SIT
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों ने ममता बनर्जी को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
बागियों ने ममता को किया बाहर तो दीदी ने कर दिया खेल, वर्किंग कमेटी बनाकर पहुंचीं चुनाव आयोग 
बिहार
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
क्रिकेट
Tilak Varma Century: श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
ओटीटी
Raja Shivaji OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे से ब्लॉकबस्टर फिल्म
अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'राजा शिवाजी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
विश्व
India-Pakistan Basmati Rice: होर्मुज खुलने पर पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल, करने जा रहा भारत का तगड़ा नुकसान, जानें कौन ज्यादा मजबूत
होर्मुज खुलने पर पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल, करने जा रहा भारत का तगड़ा नुकसान, जानें कौन ज्यादा मजबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह
ट्रेंडिंग
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget