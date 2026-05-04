अंबेडकरनगर में बड़ा हादसा, घायलों की मदद करने पहुंचे लोगों को कार ने कुचला, 8 लोगों की मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंबेडकरनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई.

घायलों की मदद कर रहे लोगों को कार ने कुचला.

पुलिस जांच कर रही, कार चालक की तलाश जारी है.

अम्बेडकरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर अशरफपुर भुआ गांव के पास यह भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि पहले एक बाइक सवार दो लोग सड़क हादसे में घायल हो गए थे. उन्हें देखकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे. लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने मौके पर मौजूद लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कई लोग दूर तक उछल गए.

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मौके पर मचा चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को जल्दबाजी में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया.

गंभीर रूप से घायल दो लोगों की हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया. परिजनों को उम्मीद थी कि वहां उनकी जान बच जाएगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक घटना के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर कुल 8 हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार चालक की तलाश की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है.

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एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत से हर कोई स्तब्ध है. लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क पर जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है.