उत्तर प्रदेश के मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खुंटी गांव में 2 मई की सुबह एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतका की पहचान गुलफशा, पत्नी मोनू गुर्जर के रूप में हुई. उसके शरीर और चेहरे पर धारदार हथियार से कई वार के निशान मिले, जिससे हत्या की क्रूरता साफ झलक रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी पड़ोसी सोनू को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गांव में आपसी अवैध संबंधों का जाल था. जिसमें गुलफशा लगातार सोनू को ब्लैकमेल कर रही थी. जिसकी वजह से हत्या जैसी वारदात हुई.

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गुलफशा ने पति की बना ली थी वीडियो

जानकारी में आया है कि गुलफशा के पति मोनू के संबंध पड़ोसी महिला मीनाक्षी से थे, जबकि मीनाक्षी के पति सोनू और गुलफशा के बीच भी नजदीकियां थीं. इसी दौरान गुलफशा ने मीनाक्षी और मोनू के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे. जिसके बाद रिश्ते में तनाव काफी हद तक बढ़ चुका था.

सोनू को ब्लैकमेल कर रही थी

पुलिस के मुताबिक, गुलफशा इन वीडियो के जरिए सोनू को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और उससे पैसे मांग रही थी. आरोपी ने बताया कि वह पहले ही 70-80 हजार रुपये दे चुका था और लगातार दबाव से परेशान हो गया था. इसके बाद सोनू ने 1 मई को बाजार से धारदार हथियार खरीदा और गुलफशा को पैसे देने के बहाने जंगल में बुलाया.

रात में मुलाकात के दौरान पहले दोनों के बीच संबंध बने, फिर सोनू ने उसी हथियार से ताबड़तोड़ वार कर गुलफशा की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक इस घटना में कोई और संलिप्त नहीं था.

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