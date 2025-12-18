हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलिव-इन रिलेशनशिप सही या फिर गैरकानूनी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम आदेश से साफ हुई तस्वीर

लिव-इन रिलेशनशिप सही या फिर गैरकानूनी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम आदेश से साफ हुई तस्वीर

UP News: राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा देना सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करता है और पुलिस को निजी फैसलों की रक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Dec 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि भले ही इस तरह के संबंधों को समाज का हर वर्ग स्वीकार न करता हो, लेकिन केवल इसी आधार पर इन्हें गैरकानूनी या अपराध नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि शादी की पवित्रता के बिना साथ रहना कानून के खिलाफ नहीं है और इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने अपने आदेश में जोर देते हुए कहा कि व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च है. यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई युगल विवाह के बंधन में बंधा है या बिना शादी के सहमति से साथ रह रहा है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है.

बालिगों के फैसले में दखल का कोई अधिकार नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब कोई बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने जीवनसाथी का चयन करता है, तो किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने या आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है. ऐसे मामलों में शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालना कानूनन स्वीकार्य नहीं है.

राज्य की जिम्मेदारी और पुलिस सुरक्षा

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे. इसी आधार पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कई जोड़ों की पुलिस सुरक्षा से जुड़ी याचिकाएं स्वीकार की गईं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि याचियों को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो वे आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

बालिग होने की पुष्टि और पुलिस की भूमिका

कोर्ट ने कहा कि यदि याची पढ़े-लिखे हैं और अपने शैक्षिक या अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से बालिग होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज न हो. वहीं यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और व्यक्ति ग्रामीण या कम शिक्षित पृष्ठभूमि से है, तो पुलिस उम्र की पुष्टि के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं अपना सकती है.

पूर्व के फैसलों से अलग रुख

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि किरण रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में खंडपीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप को सामाजिक समस्या बताया था. हालांकि, एकल पीठ ने माना कि वह फैसला सुप्रीम कोर्ट की बाध्यकारी मिसालों के अनुरूप नहीं था. लता सिंह और एस. खुशबू जैसे मामलों में शीर्ष अदालत ने लिव-इन रिलेशनशिप को न तो अवैध माना और न ही ऐसे जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार किया.

सरकार की दलीलों को किया खारिज

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा देना सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करता है और पुलिस को निजी फैसलों की रक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सहमति से साथ रह रहे बालिगों की सुरक्षा से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने दोहराया कि बालिग व्यक्ति को कानूनन अपने पार्टनर को चुनने का पूरा अधिकार है और राज्य इस अधिकार से मुंह नहीं मोड़ सकता.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Live In Relationship UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
लाइफस्टाइल
Kashmiri Pandit Wedding: कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget