'1 से ज्यादा कार रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए...', दिल्ली वायु प्रदूषण पर बोले राम गोपाल यादव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा में लगातार जहर घुला हुआ है, दिल्ली के ज्यादा तक इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी पर है. हालांकि, दिल्ली की हवा को दुरुस्त करने के लिए सरकार कई प्रभावी कदम भी उठा रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं.



दिल्ली वायु प्रदूषण पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "प्रदूषण को सरकार चाहे तो रोक सकती है... असल में, बहुत से अमीर लोग दिल्ली आए हैं. अगर उन्हें बाजार जाना हो या घर से बाहर निकलना हो, तो वे अलग-अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. सरकार को ऐसे फालतू खर्च और प्रदूषण फैलाने पर रोक लगानी चाहिये. किसी को भी एक से ज्यादा कार रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए..."

दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का AQI 345 दर्ज किया गया है. मोरी गेट में AQI 400, पटपड़गंज में AQI 338, पंजाबी बाग में AQI 328, उत्तम नगर में AQI 364, गौतमपुरी में AQI 370 और आईटीआई जहांगीरपुरी में AQI 410 दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ग्रैप-4 लागू किया गया है, जिसमें कई पाबंदियां भी लगाई गई है.

प्रदूषण ने लोगों के स्वास्थ्य पर डाला प्रभाव

वहीं दूषित हवा अब लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है, खराब हवा के कारण अब लोगों को सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के साथ प्रदूषण का असर और गहरा हो सकता है. प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में अब तक न कड़ाके की सर्दी पड़ी है और न ही शीतलहर देखने को मिली है.

