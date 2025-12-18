हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'1 से ज्यादा कार रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए...', दिल्ली वायु प्रदूषण पर बोले राम गोपाल यादव

'1 से ज्यादा कार रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए...', दिल्ली वायु प्रदूषण पर बोले राम गोपाल यादव

UP News: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सपा राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने चिंता जाहिर की है. राम गोपाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को सुझाव दिये हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Dec 2025 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा में लगातार जहर घुला हुआ है, दिल्ली के ज्यादा तक इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी पर है. हालांकि, दिल्ली की हवा को दुरुस्त करने के लिए सरकार कई प्रभावी कदम भी उठा रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं.
 
दिल्ली वायु प्रदूषण पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "प्रदूषण को सरकार चाहे तो रोक सकती है... असल में, बहुत से अमीर लोग दिल्ली आए हैं. अगर उन्हें बाजार जाना हो या घर से बाहर निकलना हो, तो वे अलग-अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. सरकार को ऐसे फालतू खर्च और प्रदूषण फैलाने पर रोक लगानी चाहिये. किसी को भी एक से ज्यादा कार रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए..."

दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का AQI 345 दर्ज किया गया है. मोरी गेट में AQI 400, पटपड़गंज में AQI 338, पंजाबी बाग में AQI 328, उत्तम नगर में AQI 364, गौतमपुरी में AQI 370 और आईटीआई जहांगीरपुरी में AQI 410 दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ग्रैप-4 लागू किया गया है, जिसमें कई पाबंदियां भी लगाई गई है.

प्रदूषण ने लोगों के स्वास्थ्य पर डाला प्रभाव

वहीं दूषित हवा अब लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है, खराब हवा के कारण अब लोगों को सांस की दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के साथ प्रदूषण का असर और गहरा हो सकता है. प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में अब तक न कड़ाके की सर्दी पड़ी है और न ही शीतलहर देखने को मिली है.

ये भी पढ़ें: लग्जरी गाड़ी-करोड़ों की संपत्ति...सट्टा किंग के नाम से पहचान, कौन है अनुराग द्विवेदी जिस पर ED की है नजर

Published at : 18 Dec 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav Delhi AQI UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
पंजाब
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
पंजाब
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
'अगर हमने चीटिंग की होती तो...', पंजाब चुनाव में AAP की बंपर जीत पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget