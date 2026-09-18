CM योगी पर आपत्तिजनक ईमेल भेजने के आरोपी को राहत, HC ने दी सशर्त जमानत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें लिखकर ईमेल भेजने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत दी है. कोर्ट ने मुबारक अली की सशर्त जमानत याचिका मंजूर कर ली है. आरोपी लंबे समय से जेल में बंद था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है, हालांकि जमानत की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा.

मामला महराजगंज जिले के भितौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष के आरोपों के मुताबिक, मुबारक अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखकर एक ईमेल भेजा था. यह ईमेल कथित तौर पर पुलिस की मुखबिर जन्नतुलनिसा के साथ अपने मामले को सुलझाने के प्रयास से जुड़ा हुआ था.

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आरोपी पर लगे थे गंभीर आरोप

पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों के अनुसार, मुबारक अली ने जन्नतुलनिसा से जुड़े मामले को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री के संबंध में कथित आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजा था. इसी शिकायत और जांच के आधार पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. आरोपी की ओर से अदालत में जमानत की मांग करते हुए अपनी दलीलें पेश की गईं.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार किया गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुबारक अली को सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया. अदालत ने जमानत से संबंधित शर्तों के अधीन आरोपी को राहत प्रदान की है.

मुबारक अली की जमानत याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया. यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ईमेल भेजने के मामले में आरोपी को मिली न्यायिक राहत के रूप में सामने आया है.

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