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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी

'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी

आगरा के ताज रिसॉर्ट को एक हफ्ते में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. होटल मालिक को ईमेल के ज़रिए ये धमकी दी गई, जिसमें होटल में बम होने की बात क ही गई है.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 18 Sep 2026 07:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताज रिसॉर्ट होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. होटल मालिक को धमकी भरा ईमेल मिला है. जिसमें होटल में बम होने और एक सप्ताह के अंदर कभी भी धमाका होने की बात कही गई है. ईमेल मिलने के बाद होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी. मामला ताजमहल के पास का होने के कारण पुलिस ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी.

आगरा का ताज रिसोर्ट होटल शिल्पग्राम के पास स्थित है और यहां से कुछ ही दूरी पर विश्व विख्यात ताजमहल है. ऐसे में बम की धमकी के बाद पुलिस महकमा और तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. सूचना मिलते ही पुलिस, बीडीडीएस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. टीमों ने होटल परिसर की गहन जांच पड़ताल शुरू की.  

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ताज रिसॉर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

सुरक्षा एजेंसियों ने होटल के चप्पे-चप्पे की छानबीन की और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की है. डॉग हैंडलर्स की मदद से भी पूरे परिसर में जांच कराई गई. सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ा दी और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी. जांच के दौरान अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि ताज रिसोर्ट होटल के मालिक को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें होटल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस, बीडीडीएस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की गई. प्राथमिक जांच में होटल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. 

एसीपी के अनुसार यह ईमेल पब्लिक में न्यूजेंस क्रिएट करने के लिए भेजा गया हो सकता है लेकिन, ईमेल में सात दिनों की बात कही गई है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सात दिनों तक लगातार अलर्ट मोड पर रहेंगी.

इस धमकी भरे ईमेल के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. मामले में साइबर सेल की टीम भी सक्रिय हो गई है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. होटल मालिक से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच और कार्रवाई की जा रही है. पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार निगरानी की जा रही है.  

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 18 Sep 2026 07:47 AM (IST)
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