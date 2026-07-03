अलीगढ़ में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने वाहन में लगाई आग

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना चंडोस क्षेत्र कस्बे में गुरुवार (2 जुलाई) को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया युवक के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगा दी और आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए.

प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने पर ग्रामीणों ने की कठोर कार्रवाई की मांग

देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा शुरू हो गया. घटना की सूचना मिलते ही थाना चंडोस पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी तथा कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. काफी देर तक क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

वहीं मृतक युवक की पहचान वंश प्रताप पुत्र कालीचरण के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वंश प्रताप अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर घर से समोसे लेने के लिए निकला था. दोनों भाई बाजार की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई.

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हादसे में मृतक के सिर के ऊपर से गुजरा ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया

हादसे के दौरान वंश प्रताप ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आ गया और वाहन का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया. गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले लोग भी इस मंजर को देखकर दहल उठे.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल युवक को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

घटना के दौरान क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. थाना चंडोस पुलिस तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास शुरू किया. पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाने की व्यवस्था कराई और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई.

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