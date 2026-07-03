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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मानसून की एंट्री के बाद सुहाना हुआ मौसम, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल; बारिश का अलर्ट

यूपी में मानसून की एंट्री के बाद सुहाना हुआ मौसम, कई जिलों में छाए रहेंगे बादल; बारिश का अलर्ट

UP Weather Update Today: यूपी में मौसम सुबह से ही सुहावना बना हुआ है. आसमान में घने बादलों का पहरा है जिससे बारिश की संभावना है. कई इलाकों में सुबह से ही तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश (यूपी) में मानसून ने दस्तक दे दी है. इसके बाद राज्य का मौसम सुहाना हो गया है. प्रदेश में दिन भर काले-घने बादल छाए रहेंगे. मानसून की एंट्री के बाद कई जिलों में बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है. बता दें कि यूपी में इस बार मानसून के आने में देरी हुई है.

हालांकि अब झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है. गुरुवार को राज्य के कई इलाकों में भारी आंधी-तुफान भी देखने को मिला. जगह-जगह पर गरज और आकाशीय बिजली का कहर भी देखा गया है. एक तरफ किसानों को बारिश ने राहत दी तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दीं.

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कैसा रहेगा यूपी में आज का मौसम (UP Weather Today)

वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज भी यूपी में मौसम सुबह से ही सुहावना बना हुआ है. आसमान में घने बादलों का पहरा है जिससे बारिश की संभावना है. कई इलाकों में सुबह से ही तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग की ओर से राज्य के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में बारिश अगले 4-5 दिनों तक लोगों को राहत पहुंचाएगी. अगले 48 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी आंधी तुफान और तेज हवाएं देखने को मिलेंगी.

कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान

शुक्रवार (3 जुलाई) को यूपी के कई जिलों में आंधी-तुफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. इसमें गाजीपुर, कन्नौज, वाराणसी. चंदौली, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ प्रयागराज शामिल हैं. वहीं रामपुर, बरेली, संभल, मुरादाबाद. अमरोही, झांसी के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है. मौसम विभाग ने बाहरी स्थानों पर जाने और जरूरी न हो तो घर से निकलने को मना कर दिया है.

इन जिलों में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर

बता दें कि बीते दिनों आकाशीय बिजली ने यूपी के कई जिलों में अपना कहर बरपाया है. इसमें जौनपुर, सुल्तानपुर और बलिया शामिल हैं. सुलतानपुर जिले में बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई तथा धान की रोपाई कर रहे आठ अन्य लोग झुलस गए.

धान की रोपाई के दौरान अचानक शुरू हुई बारिश के बीच गिरी बिजली की चपेट में आने से 65 वर्षीय पियारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई तथा बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े आठ अन्य ग्रामीण भी झुलस गए.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर जिलों में शुक्रवार को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए मौसम विभाग ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. वहीं बारिश के कारण पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने से बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ. उत्तराखंड में 30 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और अब तक यह पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather WEATHER RAIN
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