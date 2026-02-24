अलीगढ़: बेटे की शादी से पहले भांजे संग फरार हुई मां, नकदी-जेवर भी ले गई साथ

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव बीसनपुर में तीन बच्चों की मां अपने ही भांजे के साथ फरार हो गई. घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में सनसनी फैला दी है. महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से एक लाख रुपये नकद और आभूषण लेकर गई है. इतना ही नहीं, महिला के फरार होने से 6 मार्च को होने वाली उसके बेटे की शादी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

महिला के इस कदम से पूरा गांव हैरान है, क्यूंकि महिला का एक बेटा जवान है जिसकी शादी होने जा रही और बाकी दोनों छोटे. बावजूद इसके इस तरह का कदम उठाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है. इस मामले में पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

गांव बीसनपुर निवासी पीड़ित पति के अनुसार, 25 जनवरी को उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई. पहले परिवार वालों को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी या जान-पहचान वाले के यहां गई होगी, लेकिन जब काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो शक गहराने लगा. बाद में जानकारी मिली कि वह अपने ही भांजे के साथ घर छोड़कर चली गई है.

पति का कहना है कि महिला अपने साथ घर में रखी लगभग एक लाख रुपये की नकदी और कुछ कीमती आभूषण भी ले गई. घटना के बाद से परिवार आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संकट का सामना कर रहा है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिला के बड़े बेटे की शादी 6 मार्च को तय है. शादी की तैयारियां कई महीनों से चल रही थीं. रिश्तेदारों को निमंत्रण दिए जा चुके थे और घर में खुशी का माहौल था. लेकिन मां के अचानक इस तरह घर छोड़कर चले जाने से शादी की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है.

पति का कहना है कि साहब बेटे की शादी में रुकावट आ रही है. पत्नी को बरामद करा दो. वह लगातार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि किसी तरह उसकी पत्नी को ढूंढकर वापस लाया जाए ताकि बेटे की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

तीन बच्चों की मां, फिर भी ऐसा कदम

ग्रामीणों के मुताबिक महिला तीन बच्चों की मां है. उसका बड़ा बेटा शादी योग्य है, जबकि दो अन्य बच्चे अभी छोटे हैं. गांव वालों का कहना है कि महिला का अपने भांजे के साथ इस तरह भाग जाना रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ है. लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से महिला और उसके भांजे के बीच बातचीत बढ़ गई थी. हालांकि परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि वह घर-परिवार छोड़कर ही चली जाएगी.

पति ने दर्ज कराई एफआईआर

पति ने थाना पालीमुकीमपुर में पत्नी और उसके भांजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पति का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक उसकी पत्नी की बरामदगी नहीं हो सकी है, जिससे वह बेहद परेशान है. उसका कहना है कि पत्नी के जाने से घर पूरी तरह बिखर गया है. बच्चों की देखभाल, शादी की तैयारियां और समाज में उठ रहे सवाल-सब कुछ उसे मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं. उसने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

थाना पालीमुकीमपुर पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है. मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महिला और उसके साथ गए युवक की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है.