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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में शादी समारोह में हादसा, डीजे लाइट का फ्रेम अचानक टूटकर गिरा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल

अलीगढ़ में शादी समारोह में हादसा, डीजे लाइट का फ्रेम अचानक टूटकर गिरा, एक बच्चे की मौत, 3 घायल

Aligarh News: अलीगढ़ में शादी समारोह में डीजे चल रहा था, जहां महिलाएं और बच्चे नाच रहे थे. इसी दौरान अचानक डीजे का ट्रस नीचे आ गिरा जिसकी चपेट में कई लोग आ गए.

By : प्रदीप कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Apr 2026 12:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां विवाह समारोह में अचानक डीजे की ट्रे लाइट का फ्रेम टूट कर नीचे गिर गया. इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए हैं. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जब डांस के दौरान अचानक लाइट नीचे आ गिरी. 

ये घटना अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र की है. जहां मथुरा रोड पर बने फ्लोरा गार्डन गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह चल रहा था. परिवार वाले शादी की रस्मों में बिजी थे. दूसरी तरफ़ बच्चे और महिलाएं डीजे पर डांस कर रही थी. तभी अचानक डीजे का ट्रस लाइट फ्रेम धड़ाम से गिर गया. इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

तेज हवाओं की वजह से गिरा डीजे ट्रस

बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम से ही मथुरा में तेज हवाएं चल रही थी. इन्ही हवाओं की वजह से डीजे का भारी ट्रस लाइट गेट असंतुलित होकर गिर पड़ा. घटना के समय कुछ महिलाएं और बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे. हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई लोग उसकी चपेट में आ गए.

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हादसे में एक बच्चे की मौत 3 घायल

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया. घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इस हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

घटना को लेकर परिजनों ने इलाका पुलिस को तहरीर देकर डीजे संचालक और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 29 Apr 2026 12:03 PM (IST)
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UP NEWS Aligarh News
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