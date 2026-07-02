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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: रेप के मामले में फरार ई-रिक्शा चालक मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Aligarh News: रेप के मामले में फरार ई-रिक्शा चालक मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Aligarh News In Hindi: युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे ई-रिक्शा चालक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 02 Jul 2026 10:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के थाना बन्नादेवी क्षेत्र में युवती से रेप के मामले में फरार चल रहे ई-रिक्शा चालक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया. घायल आरोपी को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
 
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपी की पहचान सुभान पुत्र पप्पू उर्फ मुख्तार निवासी इस्लाम नगर, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ थाना बन्नादेवी में महिला से रेप का मुकदमा दर्ज था और घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था.उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं.

क्या था पूरा मामला ?

कासगंज जनपद की रहने वाली एक युवती किसी कार्य से अलीगढ़ आई थी. देर होने के कारण वह रुकने के लिए किसी होटल की तलाश कर रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात ई-रिक्शा चालक सुभान से हुई. आरोप है कि ई-रिक्शा चालक ने महिला को भरोसे में लेकर उसे होटल दिलाने का झांसा दिया और एक होटल में ले गया. वहां महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रेप किया गया. 

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बन्नादेवी थाने में शिकायत दर्ज करवाई 

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर सीधे थाना बन्नादेवी पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी. महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. थाना बन्नादेवी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 473/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, 109(1) एवं 64(1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया. 

पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए  

मुकदमा दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बन्नादेवी पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग (नगर) की संयुक्त टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में लगातार कई स्थानों पर दबिश दी और उसके संभावित ठिकानों की निगरानी शुरू कर दी. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई. 

पुलिस के ऊपर कर दी फायरिंग 

पुलिस के अनुसार गुरुवार को जब संयुक्त टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि सुभान ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग की और मौके से भागने का प्रयास किया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. गोली लगने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

मुठभेड़ के तुरंत बाद घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की हालत खतरे से बाहर है और चिकित्सकीय अनुमति मिलने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

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Published at : 02 Jul 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Police Encounter UP NEWS Aligarh News
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