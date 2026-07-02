हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChampat Rai News: अब चंपत राय की बारी! ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT करेगी पूछताछ

Champat Rai News: अब चंपत राय की बारी! ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT करेगी पूछताछ

Champat Rai SIT Investigation: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि अब चंपत राय से पूछताछ होगी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 02 Jul 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है. इस बीच सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है. अनिल मिश्र और गोपाल रॉय से कथित ज़मीन घोटाले से जुड़ी पूछताछ के बाद अब चंपत राय बंसल से पूछताछ होगी. सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT चंपत राय से भी पूछताछ करेगी. कुछ जमीनों की खरीद पर लगे आरोपों पर SIT उनका पक्ष जानेगी. कई जमीन ऐसी खरीदी गई जिनकी पेमेंट कई गुना की गई, उसके पीछे की वजह भी पूछी जाएगी.

SIT ने जांच की सेकेंड राउंड शुरू की

राम मंदिर में चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, चढ़ावा चोरी के कितने किरदार हैं, कब से मंदिर में चोरी की जा रही थी, इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं. इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए SIT ने अपने सेकेंड राउंड की जांच शुरू कर दी है. इस बीच 'लूट पर ट्रस्ट में भी फूट' पड़ गई है. 

मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!

चढ़ावा चोरी कांड के बड़े अपडेट

  • अयोध्या में आज फिर SIT ने जांच और पूछताछ की है
  • राम जन्मभूमि परिसर में गोपाल राव से SIT ने पूछताछ की है
  • SIT ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी सवाल जवाब किए हैं
  • मंदिर ट्रस्ट की खरीदी गई जमीनों की SIT ने जांच शुरू हो गई है 
  • मंदिर ट्रस्ट की खरीदी गई जमीनों के दस्तावेजों की जांच भी हो रही है...जमीनों के मसले पर चंपत राय से पूछताछ होगी
  • अविनाश शुक्ला को 13 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है
  • अयोध्या के वकीलों ने CBI जांच की मांग की है
  • चोरी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन भी संभव है

चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ट्रस्ट भी बंटा हुआ दिख रहा

अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ट्रस्ट भी बंटा हुआ दिख रहा है. ट्रस्ट के अंदर से अलग-अलग बयान सुनाई दे रहे है. जिस ट्रस्ट को राम मंदिर में भगवान की तिजोरी की रक्षा करनी थी, उसी ट्रस्ट के अंदर से सवाल उठाए जा रहे हैं. आज (2 जुलाई) राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा है कि पूरी गलती व्यवस्थापक गोपाल राव की है. महंत कमल नयन दास पहले ही कह चुके हैं सब के सब बेईमान हैं, हम किस-किसका नाम गिनाएं. 

टिन्नू यादव ने धोखा दिया- चंपत राय

राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय कह रहे हैं (सूत्रों के मुताबिक) कि टिन्नू यादव ने धोखा दिया और वो कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे. कल ही खबर आई थी कि आरोपियों ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा का पूछताछ में नाम लिया है. इसके बाद आज SIT ने उनसे फिर पूछताछ की है.

चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा हुए 26 दिन हो गए

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा हुए 26 दिन हो गए है. लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अबतक ना तो कोई मीटिंग हुई है ना ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की गई है. जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों के पास से रकम बरामद हो रही है, उससे साफ है कि लूट का खेल लंबे समय से चल रहा था. चढ़ावा चोरी की जांच के लिए SIT को 15 दिन का और समय मिला है...जिसमें SIT आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना चाहती है.

UP में 125 DSP ट्रांसफर, इन जिलों को मिले नए अफसर, यहां सबसे ज्यादा हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 02 Jul 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
Champat Rai Breaking News Abp News RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Champat Rai News: अब चंपत राय की बारी! ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT करेगी पूछताछ
अब चंपत राय की बारी! ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT करेगी पूछताछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा में पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव, सिंदूर से भरी हुई थी लड़की की मांग
महोबा में पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव, सिंदूर से भरी हुई थी लड़की की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल, स्थानीय लोग चिंतित
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल, स्थानीय लोग चिंतित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 125 DSP ट्रांसफर, इन जिलों को मिले नए अफसर, यहां सबसे ज्यादा हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट
UP में 125 DSP ट्रांसफर, इन जिलों को मिले नए अफसर, यहां सबसे ज्यादा हुए तबादले, देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयातुल्ला खामनेई की आखिरी सलामी में नहीं शामिल होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा, जानें वजह
अयातुल्ला खामनेई की आखिरी सलामी में नहीं शामिल होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी; क्या MI से होंगे अलग?
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget