Champat Rai News: अब चंपत राय की बारी! ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT करेगी पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है. इस बीच सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है. अनिल मिश्र और गोपाल रॉय से कथित ज़मीन घोटाले से जुड़ी पूछताछ के बाद अब चंपत राय बंसल से पूछताछ होगी. सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर SIT चंपत राय से भी पूछताछ करेगी. कुछ जमीनों की खरीद पर लगे आरोपों पर SIT उनका पक्ष जानेगी. कई जमीन ऐसी खरीदी गई जिनकी पेमेंट कई गुना की गई, उसके पीछे की वजह भी पूछी जाएगी.

SIT ने जांच की सेकेंड राउंड शुरू की

राम मंदिर में चढ़ावा चोरों ने कितने की चोरी की, चढ़ावा चोरी के कितने किरदार हैं, कब से मंदिर में चोरी की जा रही थी, इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं. इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए SIT ने अपने सेकेंड राउंड की जांच शुरू कर दी है. इस बीच 'लूट पर ट्रस्ट में भी फूट' पड़ गई है.

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चढ़ावा चोरी कांड के बड़े अपडेट

अयोध्या में आज फिर SIT ने जांच और पूछताछ की है

राम जन्मभूमि परिसर में गोपाल राव से SIT ने पूछताछ की है

SIT ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी सवाल जवाब किए हैं

मंदिर ट्रस्ट की खरीदी गई जमीनों की SIT ने जांच शुरू हो गई है

मंदिर ट्रस्ट की खरीदी गई जमीनों के दस्तावेजों की जांच भी हो रही है...जमीनों के मसले पर चंपत राय से पूछताछ होगी

अविनाश शुक्ला को 13 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है

अयोध्या के वकीलों ने CBI जांच की मांग की है

चोरी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन भी संभव है

चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ट्रस्ट भी बंटा हुआ दिख रहा

अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ट्रस्ट भी बंटा हुआ दिख रहा है. ट्रस्ट के अंदर से अलग-अलग बयान सुनाई दे रहे है. जिस ट्रस्ट को राम मंदिर में भगवान की तिजोरी की रक्षा करनी थी, उसी ट्रस्ट के अंदर से सवाल उठाए जा रहे हैं. आज (2 जुलाई) राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा है कि पूरी गलती व्यवस्थापक गोपाल राव की है. महंत कमल नयन दास पहले ही कह चुके हैं सब के सब बेईमान हैं, हम किस-किसका नाम गिनाएं.

टिन्नू यादव ने धोखा दिया- चंपत राय

राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय कह रहे हैं (सूत्रों के मुताबिक) कि टिन्नू यादव ने धोखा दिया और वो कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे. कल ही खबर आई थी कि आरोपियों ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा का पूछताछ में नाम लिया है. इसके बाद आज SIT ने उनसे फिर पूछताछ की है.

चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा हुए 26 दिन हो गए

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा हुए 26 दिन हो गए है. लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अबतक ना तो कोई मीटिंग हुई है ना ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की गई है. जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों के पास से रकम बरामद हो रही है, उससे साफ है कि लूट का खेल लंबे समय से चल रहा था. चढ़ावा चोरी की जांच के लिए SIT को 15 दिन का और समय मिला है...जिसमें SIT आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना चाहती है.

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