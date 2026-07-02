गाजियाबाद: कार के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाश, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ के श्रेष्ठ बिहार में रहने वाले सॉफ्टवेर इंजीनियर अखिलेश पुरोहित की 27 जून को उसकी ही कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. अखिलेश अपनी पत्नी को देहरादून से लेने के लिए जा रहा था. 28 मई को उसका शव कार में मिला था.

पुलिस के मुताबिक युवक की मौत दम घुटने से हुई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. इस मामले में परिजनों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है और अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

थाना टीला मोड़ के श्रेष्ठ विहार में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अखिलेश पुरोहित 27 जून को अपनी पत्नी को देहरादून से लेने के लिए घर से निकला था. अखिलेश की 2 साल पहले शादी हुई थी और उनका एक 8 महीने का बच्चा भी है. घर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर ही 28 जून की सुबह अखिलेश का शव उनकी कर में मिला. अखिलेश ड्राइविंग सीट पर थे. आने-जाने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी की एक व्यक्ति कार में अचेत पड़ा है.

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मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो अखिलेश मृत थे. अखिलेश का सभी सामान उनके पास था. पुलिस ने अखिलेश के शव का पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अखिलेश की मौत का कारण दम घुटने आया है.

शराब पीकर कार में एसी चलाया

आशंका व्यक्त की जा रही है कि जहां अखिलेश की कार मिली है उस से कुछ दूरी पर ही शराब की दुकान है. अखिलेश ने शराब पी और कार में एसी चलाकर सो गए. उसके बाद अखिलेश को होश नहीं रहा और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह है की पुलिस ने जब अखिलेश का शव निकाला तो गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था. पुलिस के मुताबिक परिजनों ने यह किसी अन्य ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है और अखिलेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

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