अलीगढ़ पुलिस की मुठभेड़ में पकड़ा गया 'शाका' बदमाश, हिस्ट्रीशीटर पर था 50 हजार का इनाम

अलीगढ़ के थाना टप्पल व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ओमप्रकाश उर्फ शाका को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बदमाश ने खुद को घिरा देख कर पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी है. पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल, दो जिन्दा कारतूस व 4 खाली खोखा कारतूस बरामद किया है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला थाना टप्पल क्षेत्र का है. जहां दिनांक 03.12.25 को थाना टप्पल व स्वॉट/सर्विलांस पुलिस द्वारा थाने पर दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे एक बदमाश को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है. दिनांक 9 नवंबर 2025 को थाना टप्पल के हिस्ट्रीशीटर एवं थाने पर पंजीकृत मुकदमें में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ शाका को थाना टप्पल पुलिस टीम गिरफ्तार करने गयी थी, गिरफ्तारी के दौरान हिस्ट्रीशीटर बदमाश ओमप्रकाश उर्फ शाका द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी.

बदमाश की फायरिंग में पुलिस कर्मी को लगी थी गोली

उस समय बदमाश फायरिंग में थाना टप्पल पर तैनात आरक्षी देव दीक्षित गोली लगने से घायल हो गया था. घटना के दौरान हिस्ट्रीशीटर बदमाश ओमप्रकाश उर्फ शाका व उसका साथी निशान्त पुत्र नरेन्द्र घटना के बाद पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था, उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा थाना टप्पल पर मु0अ0सं0 648/2025 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था.

इस घटना के खुलासे के लिये थाना टप्पल व जनपद अलीगढ़ की क्राइम ब्रांच आदि कई टीमें कार्य कर रही थी, बुधवार की रात पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि घटना से सम्बन्धित अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ शाका थाना टप्पल क्षेत्र में आने वाला है. सूचना पर थाना टप्पल व स्वॉट/सर्विलांस की संयुक्त टीम बदमाश को पकड़ने के लिये लग गईं थी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली

इस दौरान बदमाश को पकडने के प्रयास में बदमाश द्वारा पुलिस टीमों के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीमो द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया. जिसमें थाना टप्पल क्षेत्र के गांव जलालपुर कस्बा जट्टारी निवासी बदमाश ओमप्रकाश उर्फ शाका पुत्र रामस्वरुप उर्फ लाला पुलिस की गोली पर में लगने के चलते घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद

पुलिस द्वारा मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करायी गई, पुलिस नें मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हिस्ट्रीशीटर बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर व 4 खाली खोखा कारतूस बरामद किये है. पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद करते हुए उसके खिलाफ थाने पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में जुटी है.

आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे

पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि बीते दिनों बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस के ऊपर बदमाश शाका के द्वारा फायरिंग की गई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था. देर रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जा रहा है.