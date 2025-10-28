अलीगढ़ में दबंगों ने श्मशान की भूमि पर जमाया कब्जा, पुलिस की दखल के बाद हुआ अंतिम संस्कार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में दबंगों ने श्मशान की भूमि पर जमाया कब्जा, पुलिस की दखल के बाद हुआ अंतिम संस्कार

UP News: थाना इगलास क्षेत्र के नौगवां में दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे परिजनों को शमशान जाने से रोक दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार करवाया.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Oct 2025 10:00 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास के नौगवां में दबंगों ने श्मशान भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है. दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों व अन्य लोगों श्मशान में अंतिम संस्कार करने से रोक दिया. इस घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जा हटाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया.

दरअसल, अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव नौगवां में एक युवक की मौत के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचे. यहां दबंगों ने उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोक दिया. इसके बाद परिजनों व स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव का अंतिम संस्कार कराया गया.

'गांव के कुछ लोगों ने जबरन कर रखा है कब्जा'

ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि उमेश कुमार पुत्र अमृत लाल की हृदयगति रुकने से मौत हो गई. परिजनों के साथ समाज के लोग शव को लेकर अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे. गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अंत्येष्टि स्थल पर धान का पुआल तथा बाजरा की करब रखकर अवैध कब्जा कर रखा है, अंत्येष्टि स्थल से पुआल हटाने से इंनकार कर दिया जिससे परिजनों के साथ ही अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोग आक्रोशित हो गए. पुलिस ने अंत्येष्टि स्थल पर रखे पुआल तथा धान को हटाकर शव का अंतिम संस्कार कराया, 

पुलिस ने श्मशान से हटाया अवैध कब्जा

इस संबंध में एसडीएम परितोष मिश्रा का कहना है कि कुछ लोगों ने अंत्येष्टि स्थल पर अस्थाई रुप से पशुओं का चारा एकत्रित करके कब्जा कर रखा था. स्थल का कब्जा मुक्त करा दिया गया है. श्मशान की भूमि को चिन्हित करके अलग किया जाएगा जिससे इस तरह की समस्या पुन: न हो. हालांकि, इस घटना ने प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर सवाल खड़े किये हैं.

Published at : 28 Oct 2025 09:59 PM (IST)
