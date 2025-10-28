मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों पर लटक रही ध्वस्तीकरण की तलवार हटती दिखाई दे रही है. मंगलवार को सांसद अरुण गोविल सहित तमाम जनप्रतिनिधि सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठे व्यापारियों के बीच पहुंचे. जनप्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि अधिकारियों से लेकर प्रमुख सचिव तक से वार्ता कर ली गई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि अब सेंट्रल मार्केट की कोई दुकान नहीं टूटेगी. वहीं, उजाड़े गए व्यापारियों को भी जल्द ही दूसरी जगह बेहतर स्थान व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

दरअसल, सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, दोनों व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता और नवीन गुप्ता सहित भाजपा का पूरा आमला सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठे व्यापारियों के बीच पहुंचा. भाजपा जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों की शिकायत दूर करते हुए बताया कि भाजपा के जनप्रतिनिधि इस पूरे प्रकरण में लगातार अधिकारियों से लेकर शासन तक से वार्ता कर रहे हैं.

अधिकारियों के साथ बैठक में निकाला गया हल

इस मामले में एमडीए, नगर निगम, आवास विकास के अधिकारियों, एडिशनल कमिश्नर आदि के साथ मीटिंग की गई. जिसमें सभी मुद्दों का हल निकाला गया. जिसके तहत तय हुआ कि अब किसी भी व्यापारी की दुकान का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा. इसी के साथ जल्द ही नगर निगम द्वारा उन 22 व्यापारियों को भी दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनकी दुकानों को आवास विकास द्वारा तोड़ा गया है.

सांसद अरुण गोविल ने खुलवाई दुकान

इसी के साथ ध्वस्त किए गए 661/6 कॉम्पलेक्स को स्ट्रीट मार्केट का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है. जिस पर व्यापारियों ने हर्ष प्रकट किया. इसके बाद सांसद अरुण गोविल और मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने खुद व्यापारियों की दुकानों का शटर उठाते हुए बाजार को दोबारा खुलवा दिया. बाजार खुलने के बाद व्यापारियों ने लड्डू बाते और पटाखे छोटा कर खुशियां मनाई.

सांसद अरुण गोविल ने क्या कहा?

सांसद अरुण गोविल ने कहा, "सेन्ट्रल मार्केट में स्थित कोम्पलेक्स 661/6 की बाईस दुकानों के सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण के बाद सेन्ट्रल मार्केट अनिश्चित काल के लिए व्यापारियों द्वारा बन्द कर दिया गया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की थी."

अरुण गोविल ने कहा, "वार्ता उपरान्त मेरठ जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की. आज तीन दिन से व्यापारियों द्वारा बन्द किये हुए बाजार को सरकार द्वारा उनके हित में किये गये निर्णय के पश्चात खुलवाया."

यूपी में SIR के बीच अखिलेश यादव ने 'PDA प्रहरी' का किया ऐलान, वोटर लिस्ट पर रखेंगे निगरानी