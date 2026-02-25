अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान DJ पर गाना बजाने पर विवाद, बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला

अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान डीजे में जातिगत गाना बजाए जाने पर विवाद हो गया, यह मामला थाना जवा क्षेत्र के सुनैना गांव से सामने आया है. डीजे में जातिगत गाना बजाने से नाराज ठाकुर समुदाय के लोगों ने दलित की बारात में शामिल बारातियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया. बताया गया कि दलित दूल्हे की बारात ठाकुरों के मोहल्ले से गुजर रही थी, तभी दलित बारातियों ने डीजे पर जातिगत गाना 'छोरा जाटव का ले जाएगा' बजा दिया. पुलिस ने बारात को गंतव्य की ओर रवाना कर मामले की जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के मुताबिक, ये घटना अलीगढ जिले के जवां थाना क्षेत्र के सुनैना गांव की है. बताया गया कि दलित की बारात ठाकुर बाहुल्य लोगों के रास्ते से गुजर रही थी. तभी बारातियों में शामिल कुछ लोगों ने डीजे पर जातिगत गाना बजा दिया. यह ठाकुर समुदाय के लोगों को नागवार गुजर गया. उन्होंने इस गाने का विरोध शुरू कर दिया है, और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

बारातियों को पीटा, डीजे और कार में की तोड़फोड़

आरोप है कि ठाकुर समुदाय के लोगों ने बारात में शामिल दूल्हे सहित अन्य बारातियों पर लाठी डंडे से हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया. आरोप यह भी है कि ठाकुर समुदाय के लोगों ने न सिर्फ बारातियों को पीटा, बल्कि डीजे और बारात में आई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई. हालांकि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वहीं गांव उपद्रव की सूचना मिलते ही कई थानो की पुलिस फोर्स और जिले के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.

अनहोनी की आशंका, पुलिस ने नहीं दिया शिकायत पर ध्यान

बताया गया कि ठाकुर बाहुल्य गांव में दलित परिवार के लोगों की बारात आने से पहले लड़की के भाई अनीश कुमार पुत्र पवन कुमार ने बारात में अनहोनी की आशंका को देखते हुए थाने में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. हालांकि, परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से विवाद की स्थिति बनी.

मामले में क्या बोले पुलिस अधिकारी?

घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक नें बताया कि 24 फरवरी 2026 को थाना जवाँ में देर शाम सुनैना से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई. एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इस सूचना पर तत्काल इलाकाई पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की गई. स्थिति को नियंत्रण में किया गया. वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात पुलिस प्रकाश में नहीं आई है. बारात को पुलिस द्वारा उनके गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है.