उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर सियासत गरमा गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि बसपा विधायक को कैंसर है और उनका दो बार ऑपरेशन भी हो चुका हैं, ऐसे में कौन नेता या

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बसपा विधायक के समर्थन में पोस्ट कर इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे हालात में तो कोर्ट भी दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोषमुक्त कर देती है. तो फिर कौन राजनेता या संस्था किसी को पीड़ा देने के बारे में सोच सकती है.

बसपा विधायक पर छापेमारी का विरोध

मंत्री ने एक्स पर लिखा- 'उमाशंकर सिंह विधायक रसड़ा जनपद बलिया जिनके घर में मेरी बेटी ब्याही है के घर में आज आयकर विभाग के द्वारा रेड की जा रही है. देश प्रदेश के राजनेता आयकर समेत सभी संस्थाओं को पता है कि उमाशंकर सिंह दो साल से अधिक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर सिंह के लिए धनार्जन नहीं सांसें बचाने में ही सारा धन और व्यय हो रहा है.

सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए हैं. आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं. विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है लेकिन, एक घंटे के लिए भी नहीं जा सके. इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है. यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदारी होंगी.

इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी माननीय न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोषमुक्त कर देते हैं. किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की सोच सकती है. प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे.'

बता दें कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर आज सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है. खबरों के मुताबिक तीन दर्जन से ज्यादा अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां मौजूद हैं. आयकर विभाग कुछ वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है.