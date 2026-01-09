अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाने पर विवाद, हिंदू कर्मचारी ने लगाया भगाने का आरोप

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम हर रोज एक नया विवाद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, अबकी बार नॉन टीचिंग स्टाफ में कार्यरत पंडित के आशीष शर्मा ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आज 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी एएमयू प्रबंधन ने कर्मचारी की मांग को पूरा नहीं किया है.

दरअसल, पंडित आशीष शर्मा का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जांच के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है. कई महीने पहले उन्हीं के साथ मौजूद एक कर्मचारी के द्वारा महज टीका लगाने पर उनको कार्यालय से बाहर कर दिया गया था, जिसकी शिकायत एएमयू अधिकारियों से की गई थी. जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था.

पीड़ित ने सांसद और पुलिस से की मामले की शिकायत

जब आजतक मामले में कोई कार्रवाई नही की गई, तो उन्होंने अलीगढ़ के सांसद और हिन्दूवादी नेताओं सहित अलीगढ़ पुलिस से मामले की शिकायत की. पुलिस की तरफ से पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन मिला है, वहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा नही किया गया तो 4 दिन के बाद एएमयू में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

पीड़ित ने किस पर लगाया आरोप?

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ मे कार्यरथ पंडित आशीष शर्मा ने अपने विभाग के असस्टेन्स फाइनेंस ऑफिसर समीर मुरसिल खान पर गंभीर आरोप लगाया है. आशीष ने कहा, "4 महीने पहले जब वह कार्यालय के अंदर पहुंचे तो उनके टीके पर टिप्पणी करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया गया."



आशीष का कहना है कि इसकी शिकायत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से की लेकिन फिर भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. यही कारण है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को 7 दिन का अल्टीमेट पंडित आशीष शर्मा के द्वारा दिया गया है.

एएमयू गेट पर प्रदर्शन की चेतावन

आशीष शर्मा का कहना है तीन दिन गुजर चुके हैं, अगर 4 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सनातन के जितने भी मानने वाले हैं, उनको निमंत्रण दिया जा चुका है. जल्द ही एएमयू बाबे सैयद गेट पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा. जिसका जिम्मेदार एएमयू प्रशासन होगा.

क्या कहते है एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली

एएमयू के प्रोक्टर वसीम अली ने कहा, "कर्मचारी पंडित आशीष शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बीते दिनों दिया गया था, उनकी मांगों को एएमयू प्रशासन के द्वारा पूरा किया गया था. मांग पत्र में सैलरी संबंधित शिकायत की गई थी, जिनका एएमयू के अधिकारियों द्वारा निस्तारण कर दिया गया." उन्होंने कहा कि टीके जैसे मामले की जांच पड़ताल एएमयू प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसके लिए कमेटी अधिकारियों द्वारा गठित की जा चुकी है, जांच आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मामले में क्या कहा?

अलीगढ़ पुलिस ने कहा कि, "दिनांक 08.01.26 को सोशल मीडिया X(ट्वीटर) प्लेटफार्म पर वायरल ट्वीट की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि आशीष मिश्रा (जो जे0एन0 मेडिकल कॉलेज में एमटीएस के पद पर तैनात है) ने वेतन विसंगति के संबंध में जो शिकायत की थी, जिसको एएमयू वित्त विभाग द्वारा सही कराते हुए एरियर का भुगतान किया जा चुका है."



शिकायतकर्ता द्वारा अपने साथी समीर मुरसील (जो जे0एन0 मेडिकल कॉलेज में सहायक वित्त अधिकारी के पद पर तैनात हैं) के द्वारा तिलक लगाने को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में जांच हेतु एएमयू प्रशासन द्वारा डॉ एनडी गुप्ता एवं प्रो0 सरताज की एक कमेटी बनाई गई थी, जिनके द्वारा उक्त प्रकरण में जांचकर समीर मुरसील के स्थानांतरण की रिपोर्ट वीसी को सौंप दी गई है, जिसमें एएमयू प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.