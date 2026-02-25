अलीगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर खेरेश्वर धाम मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, यह आयोजन कई वर्षों से होता चला आ रहा है. जिसमें सभी धर्मों के दुकानदारों के द्वारा तरह तरह की दुकानें लगाई जाती हैं, लेकिन अब मंदिर कमेटी के द्वारा बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब धर्म देखकर मंदिर के मेले में दुकानें आवंटित की जाएंगी. जिसको लेकर मंदिर कमेटी के द्वारा बकायदा पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी, जिसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं

दअरसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में स्थित खेरेश्वर धाम मंदिर का है, जहां 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व पर खेरेश्वर धाम मंदिर पर लगने वाले मेले में मुस्लिम दुकानदार अरमान को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की दुकान लगाना महंगा पड़ गया. दुकान लगाने का करणी सेना से जुड़े सचिन राघव व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया. इस दौरान मौके पर पहुचीं पुलिस के द्वारा सचिन व अन्य करणी सेना के लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन मंदिर के खोया-पाया केंद्र में जाकर सचिन ने अनाउंसमेंट करने वाले से माइक छीन लिया. उसी माइक से उसने मुस्लिम युवक द्वारा लगाई दुकान का विरोध शुरू कर दिया.

जिला कलेक्ट्रेट पर किया था प्रदर्शन

इस दौरान मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं और करणी सेना के सदस्यों के बीच कहासुनी हो गई. इस दौरान पुलिस के द्वारा करणी सेना के सचिन राघव व अन्य कई लोगो को शांतिभंग में जेल भेज दिया. जिसके बाद करणी सेना के दर्जनों लोगों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान करणी सेना ने मांग की थी मुस्लिम दुकानदारों को दुकान देना मंदिर कमेटी की चूक है जिसको लेकर मंदिर कमेटी के द्वारा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमे साफ लिखा है कि मंदिर परिसर में मुस्लिम दुकानदारों का दुकान लगाना वर्जित है.

पहले भी गर्माया था धर्म विवाद

वहीं इससे पहले की अगर बात की जाए तो अब से 5 वर्ष पहले बसपा नेता सलमान शाहिद के द्वारा मंदिर परिसर में वाटर कूलर मशीन लगवाया गया था तो हिंदूवादी नेताओं के द्वारा उनके नाम की शिलान्यास पटिका तोड़ दी थी और मंदिर कमेटी के द्वारा वाटर कूलर मशीन को वापस कर दिया था.

क्या कहते हैं मंदिर कमेटी के जिम्मेदार

जब मुस्लिम दुकानदार का मंदिर परिसर में लगे मेले में दुकान लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो मंदिर कमेटी के द्वारा हाथ खड़े कर दिए. जिसमें श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर परिषद के अध्यक्ष गजराज सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों शिवरात्रि महापर्व वाले दिन कुछ लोगों के द्वारा मंदिर परिसर ने लगी दुकानों को लेकर विरोध जताया था. उन्हें इसको लेकर मंदिर में हंगामा कर दिया था. करणी सेना का आरोप था कि मंदिर परिसर में अरमान नाम के मुस्लिम युवक द्वारा महिलाओं के अंडर गारमेंट्स बेचे जा रहे थे. इस दुकान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, इसलिए अब सभी कार्यक्रमों में सनातन हिंदू प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर में यह पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिस पर लिखा है खेरेश्वर मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी. फिलहाल यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.